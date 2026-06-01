Éxito, liderazgo y Wallstreet: así reconoció AICO Financial a sus mejores productores

El equipo de AICO frente al emblemático "billboard" de Nasdaq en Wall Street, uno de los espacios publicitarios más reconocidos del mundo financiero.

AICO Financial celebró uno de los momentos más significativos de su historia al llevar a sus principales agentes y agencias a las instalaciones de Nasdaq, en Wall Street, Nueva York, como reconocimiento a su desempeño y compromiso profesional.

La visita, realizada el pasado 27 de abril, marcó la culminación de Ring The Bell 2026, una iniciativa creada para impulsar la participación y el crecimiento del network profesional de AICO Financial. Los productores y las agencias que cumplieron con el reto propuesto participaron de una exclusiva del distrito financiero del mundo.

El equipo de AICO celebra su éxito desde el podio del foro más importante de Nasdaq, reafirmando su liderazgo y su visión en la industria financiera.

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Durante su estancia, los participantes formaron parte de sesiones especializadas junto a expertos de Nasdaq y Lincoln Financial, donde exploraron tecnologías emergentes y conocieron de primera mano la compleja arquitectura que sostiene uno de los mercados financieros más influyentes del planeta. Se trató de una experiencia formativa de alto nivel a la que pocos profesionales en el sector tienen acceso.

El momento cumbre llegó con la ceremonia “Ring The Bell”, una celebración exclusiva que conmemoró los 150 años de colaboración entre Ericsson y Nasdaq. En un acto de profundo simbolismo, Börje Ekholm, CEO de Ericsson, recibió de manos de Adena Friedman, CEO y Chair de Nasdaq, un reconocimiento a una de las relaciones comerciales más relevantes en la historia de los mercados globales. El equipo de AICO Financial estuvo presente en primera fila, compartiendo este momento histórico junto a líderes de algunas de las empresas más importantes de los Estados Unidos.

La experiencia se completó con un recorrido por el emblemático Times Square, hogar de algunos de los billboards más icónicos del mundo, y culminó con una cena en uno de los restaurantes más distinguidos de Nueva York, un espacio que combina excelencia culinaria con vistas espectaculares al puente de Brooklyn y la bahía.

Este viaje a Nasdaq representa mucho más que un reconocimiento. Es la prueba tangible del compromiso de AICO Financial con la excelencia, la seguridad y la confianza que merece la comunidad de Puerto Rico.

También simboliza el orgullo con el que esta empresa lleva el nombre de la isla a escenarios de relevancia internacional.

Sobre esta experiencia histórica, César A. Santos Seda, CEO de AICO Financial, destacó que “visitar Nasdaq no es simplemente un viaje — es una declaración de quiénes somos y adónde vamos: reafirma nuestro compromiso de representar a Puerto Rico en los escenarios más importantes del mundo”.

AICO Financial agradeció profundamente la colaboración de Nasdaq, Lincoln Financial y Bank of America, así como a todos los participantes que hicieron posible esta experiencia.