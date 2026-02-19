Ejecutivos bancarios subrayan estabilidad y liquidez récord en la isla

Líderes de la banca local participaron en el panel “Puerto Rico’s Banking Sector”, moderado por el director ejecutivo de AAFAF, Francisco J. Domenech, durante el AAFAF In Focus Investment Summit.

Los principales ejecutivos del sector bancario de Puerto Rico coincidieron en que el sistema financiero atraviesa uno de sus momentos más sólidos en décadas, en un contexto de mayor disciplina fiscal y estabilidad en las finanzas públicas. Así lo expresaron durante el panel “Puerto Rico’s Banking Sector”, celebrado recientemente en el marco del AAFAF In Focus Investment Summit en el Centro de Convenciones.

El panel se centró en la recuperación económica, la disciplina fiscal, el marco regulatorio y el potencial de expansión del sector bancario para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico.

El conversatorio, moderado por el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, licenciado Francisco J. Domenech, reunió a los máximos líderes de la banca local, incluyendo al licenciado Javier D. Ferrer, presidente y CEO de Banco Popular de Puerto Rico; Maritza Abadía, presidenta de Banesco USA en Puerto Rico; Aurelio Alemán, presidente y CEO de First BanCorp, matriz de FirstBank Puerto Rico; José R. Fernández, presidente y CEO de Oriental Bank; Carlos M. García, presidente y CEO de Nave Bank; y Antonieta Pérez, gerente general de Citibank en Puerto Rico.

“Actualmente, contamos con disciplina presupuestaria evidenciada, una ruta clara de responsabilidad fiscal, lo que permite hablar de estabilidad económica real por parte del Gobierno”. - Lcdo. Francisco J. Domenech, secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Una recuperación sólida y sostenida

En un escenario de estabilización fiscal y crecimiento económico sostenido, que, según los participantes del conversatorio, ha sido impulsado por la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón, los ejecutivos destacaron que “el sector ha dejado atrás la fragilidad de la década pasada” y resaltaron niveles robustos de capitalización y liquidez, baja morosidad y mayor rentabilidad. El impacto positivo de los fondos federales que siguen impulsando la economía, refuerza esta tendencia de fortalecimiento en el sector financiero local.

Liquidez récord y oportunidades para mayor crecimiento

Los participantes destacaron que esta fortaleza bancaria refleja directamente el vigor del entorno económico actual. Celebraron niveles históricos de capital y liquidez, con depósitos que duplican el volumen de préstamos, lo cual representa “una oportunidad extraordinaria para canalizar esos recursos hacia iniciativas productivas y de mayor crecimiento económico”. Enfatizaron, además, que la banca local está lista y dispuesta a ampliar el acceso al crédito y a dinamizar el sector privado, impulsando un ciclo significativo de inversión y prosperidad.

Disciplina fiscal y marco regulatorio

La gobernadora Jenniffer González Colón, oradora principal del evento, subrayó que los esfuerzos de responsabilidad fiscal, entre los que se destacan el objetivo de actualizar los estados financieros auditados del Gobierno y la confección de presupuestos balanceados, son parte de las acciones concretas para lograr la salida de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico. Destacó el alto costo que ha representado ese organismo para todos en la isla.

En cuanto al entorno regulatorio, los ejecutivos enfatizaron estar preparados ante la llegada de nuevas disposiciones regulatorias, viendo en ellas una plataforma para continuar un crecimiento sólido del sector. En conjunto, los miembros del panel coincidieron en que “el sector bancario de la isla está sólido, con niveles de capitalización y liquidez en niveles históricos, y un enorme potencial de expansión para apoyar el crecimiento económico sostenido”.