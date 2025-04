No pospongas más la preparación para tu retiro

El primer paso es evaluar tu situación financiera actual efectuando una lista de ingresos, gastos, deudas y ahorros.

Un estudio reciente reveló que dos de cada tres personas dejan su planificación de retiro a la suerte. Tomando en cuenta que cada vez más son más altos los costos de vida, el no planificar el retiro a tiempo puede implicar que muchos no podrán vivir adecuadamente durante su jubilación.

Esta realidad se vuelve aún más desafiante si se considera que el promedio de ingresos necesarios para una persona soltera retirada fluctúa entre $2,100 a $2,500, lo que contrasta con el ingreso mensual promedio por concepto de Seguro Social, que actualmente es de $1,976.

Ante este escenario, es imperativo que te prepares para tu retiro lo antes posible durante tu vida laboral, según recomienda Kenneth Pabón, oficial senior del programa Finanzas en tus Manos de Banco Popular.

“Planificar y ahorrar para el retiro es crucial para asegurar una vida tranquila y cómoda posteriormente. Mientras más temprano empieces, más tiempo tendrás para que tus ahorros aumenten, gracias al poder del interés compuesto que permite un mayor crecimiento a largo plazo a raíz de la reinversión de capital y los intereses generados”, indicó Pabón.

“Si tienes ahorros suficientes, durante tu etapa de retiro, podrás adaptarte a los cambios que puedan surgir, incluyendo alguna enfermedad, o la posibilidad de tener que vivir en un hogar para la tercera edad”.

Factores importantes al planificar para el retiro

Varios factores para considerar al planificar para tu retiro incluyen las fuentes de ingreso que tendrás durante esta etapa, como el Seguro Social o una IRA, para cubrir gastos mensuales, incluyendo vivienda, medicamentos, alimentos, entre otros.

Debes tomar en cuenta tus objetivos personales durante dicha etapa, incluyendo posibles viajes o sueños que aún desees cumplir en vida. Para ello, debes explorar las opciones de ahorro e inversión que puedan maximizar tus recursos, incluyendo planes de retiro, fondos de inversión y cuentas de ahorro de alto rendimiento, entre otros.

Según Pabón, lo ideal es comenzar a ahorrar desde el inicio de la etapa laboral, procurando un ahorro de un 15% de los ingresos hasta los 25 años. Se recomienda incrementar esa cifra a un 20% hasta la edad de retiro. Si no puedes ahorrar esas cifras, lo importante es mantener la disciplina de ahorrar consistentemente la cantidad que puedas.

Cómo comenzar a planificar para el retiro

El primer paso es evaluar tu situación financiera actual efectuando una lista de ingresos, gastos, deudas y ahorros. A partir de ahí debes crear un presupuesto mensual y analizar cuánto puedes colocar en ahorros. Para lograrlo, debes establecer metas de retiro claras, determinando a qué edad quieres retirarte, qué estilo de vida llevarás durante el retiro y cuánto dinero necesitarás para cubrir gastos anuales.

Una vez hagas este ejercicio, debes considerar instrumentos de ahorro para el retiro, como cuentas individuales de jubilación (IRA) o instrumentos de inversión como acciones, bonos y fondos mutuos, que pueden ayudar a hacer crecer tus ahorros. Sugerimos que configures transferencias automáticas hacia tus cuentas de ahorro o inversión para que el ahorro sea constante.

Es importante que si tienes deudas priorices en reducirlas. Enfócate en pagar aquellas que tienen tasas de interés más altas, como las tarjetas de crédito, y trata de pagar consistentemente más del pago mínimo. Aun pagando deudas recomendamos comenzar a crear un fondo de emergencia para evitar que uses el crédito en caso de imprevistos.

Inicia la planificación para tu retiro hoy. Si deseas más información, visita finanzasentusmanos.org para solicitar un taller gratuito para grupos de 15 personas sobre cómo prepararse para el retiro.

