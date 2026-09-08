Dos vinos españoles triunfan en Estados Unidos

Bodegas Valduero confirma una trayectoria de excelencia en las valoraciones internacionales con sus vinos Valduero Dos Cotas Reserva y Valduero Una Cepa.

Financiado por la Unión Europea

En el competitivo mercado estadounidense, donde el consumidor de vino cuenta con una enorme oferta internacional y las principales publicaciones especializadas ejercen una gran influencia, conseguir una puntuación elevada supone un reconocimiento de enorme valor. Bodegas Valduero vuelve a destacar con dos de sus vinos, confirmando una trayectoria de regularidad y excelencia en las valoraciones internacionales.

Valduero Dos Cotas Reserva ha obtenido 96 puntos de Wine Enthusiast, mientras que Valduero Una Cepa ha alcanzado 94 puntos. Ambas puntuaciones se sitúan dentro de la categoría “Superb – A great achievement” de la escala de Wine Enthusiast, reservada para vinos que obtienen entre 94 y 97 puntos.

El reconocimiento adquiere especial relevancia porque las catas de Wine Enthusiast se realizan a ciegas: los críticos no conocen el productor ni el precio del vino durante la evaluación. Los vinos se prueban normalmente en grupos de cinco a ocho muestras, lo que convierte una puntuación de 94 o 96 puntos en una verdadera demostración de calidad objetiva frente a otros vinos de su categoría.

Dos Cotas: 96 puntos

Valduero Dos Cotas Reserva procede de viñedos de bajo rendimiento y envejece durante 30 meses en barrica y otros 30 meses en botella.

El Valduero Dos Cotas Reserva nace en los viñedos situados en dos de las cotas más altas de Ribera del Duero, a 840 y 900 metros de altitud. Elaborado exclusivamente con Tempranillo, procede de viñedos de bajo rendimiento y envejece durante 30 meses en barrica y otros 30 meses en botella. Wine Enthusiast le ha otorgado 96 puntos, destacando su profundidad, textura y equilibrio.

Una Cepa: 94 puntos

Valduero Una Cepa procede de viñedos de más de 50 años y de cada cepa se obtiene aproximadamente una sola botella.

Valduero Una Cepa representa todavía otro nivel de selección dentro de la filosofía de la bodega. Procede de viñedos de más de 50 años y de cada cepa se obtiene aproximadamente una sola botella, reflejando unos rendimientos extraordinariamente bajos. El vino pasa 18 meses en barrica y posteriormente continúa su evolución en botella. La añada 2018 obtuvo 94 puntos de Wine Enthusiast, cuya cata destacó su concentración, taninos y extraordinaria persistencia.

La consistencia como verdadero reconocimiento

Para Valduero, sin embargo, estos resultados no representan un éxito aislado. La bodega ha construido durante décadas una trayectoria basada en conseguir altas valoraciones de manera consistente, añada tras añada, en diferentes mercados y ante críticos y concursos internacionales.

Esta regularidad responde a un ethos muy definido: producir menos, seleccionar más y dar al vino el tiempo que necesita. La bodega trabaja con viñedos de bajo rendimiento, apuesta por la selección manual y por una viticultura respetuosa con el entorno, buscando que la calidad de la uva determine desde el principio el potencial de cada vino.

La filosofía de Valduero se resume en una idea sencilla: la excelencia no se puede acelerar. La altitud, los bajos rendimientos, la selección de la uva y los largos periodos de crianza son decisiones deliberadas destinadas a producir vinos con estructura, profundidad y capacidad de evolución.

Los 96 puntos para Dos Cotas y 94 para Una Cepa son, por tanto, mucho más que dos buenas puntuaciones. Son una nueva confirmación de una filosofía mantenida durante más de cuatro décadas y de la capacidad de Bodegas Valduero para competir de forma consistente al más alto nivel en uno de los mercados del vino más exigentes del mundo.

El vino ha llegado a Puerto Rico de la mano de la prestigiosa importadora Ballester Hermanos.