Continua el Corona Pro Surf Circuit a Isabela

La competencia se celebrará en la playa Middles en Isabela.

Con el objetivo de continuar su misión de respaldar el deporte del surfing en Puerto Rico, el Corona Pro Surf Circuit regresará con su trigésima sexta edición en la playa Middles en Isabela.

La competencia, considerada la más importante de Puerto Rico y el Caribe, se celebrará del próximo 14 al 16 de octubre. Por primera vez, el evento se unirá a la Asociación Profesional de Surfing de Puerto Rico (APSPR) y la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS) para buscar a atletas para los certámenes clasificatorios de los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023.

Esta edición contará con premios en metálico en las ramas femenino y masculino que ascienden a un total $47,000.00, de los cuales $37,000 corresponden a los premios equal gender pay que serán de $10,000.00 para cada ganador y ganadora.

El Corona Pro Surf Circuit es el torneo con la mejor audiencia y con la mayor cantidad de participantes a nivel mundial. El evento cuenta con participantes de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Francia, Brasil, Barbados, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Nicaragua, Alemania y se han inscrito varios competidores de Estados Unidos.

En esta edición los puntos del ranking de los competidores de la APSPR contarán para la lista de clasificación de ALAS en su séptima parada del tour 2021-2022 donde buscan los mejores atletas elegibles para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“El Corona Pro Surf Circuit sigue subiendo de nivel y estamos orgullosos de proveer una plataforma a estos deportistas con su posible pase a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Además, el evento ofrece varias experiencias para el disfrute de todos nuestros seguidores siendo el mejor fin de semana en Porta del Sol. Como parte de nuestro programa de Better World tendremos excursiones educativas a la Reserva Natural Comunitaria Mabodamaca, manglares y el área de las Golondrinas. Seguimos comprometidos con el medioambiente para educar sobre el cuidado de nuestras costas, debido a que es el legado a la futura generación”, expresó Joseph Magruder, director de Corona para Puerto Rico.

Este evento está diseñado para llevar entretenimiento durante el día con la participación deportiva. Mientras que en las noches, la celebración se traslada al Surf Town en los comercios del municipio de Isabela y áreas aledañas. En esta actividad, habrá música en vivo con bandas, tales como Algarete, Misael & The Vershans Project, Dúo Deleite Enyel C & Gyanma, LVice, Los Rarxs, Mike Rodríguez, Mean Grey Cat, Sayonara Señorita, Hijos de Punta, Jomo Pemberton. Asimismo, contará con DJ Davey, Adam, Gandhi, Johny Joe, Graphics y Wicho, entre otros.

“Corona es sinónimo de playa, somos la marca favorita de los surfers y de su estilo de vida. Estamos muy contentos de continuar apoyando por décadas las oportunidades de crecimiento del surfing en la isla. El Corona Pro Surf será un evento libre de plástico y a través del cual continuaremos nuestro compromiso de crear conciencia sobre el impacto que tiene en los océanos”, subrayó Yamila Rivera, Corona Sales & Marketing Manager, AB-Inbev.

“El turismo deportivo ha demostrado ser una excelente herramienta para maximizar la promoción de los atractivos turísticos de Puerto Rico y generar actividad económica significativa para beneficio del fisco. Además de esto, la celebración de torneos y competencias deportivas, tales como el Corona Pro Surf Circuit, incrementa el prestigio y valor de nuestro destino, haciéndolo aún más atractivo para personas que buscan disfrutar de competencias deportivas de calibre mundial”, indicó Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Los interesados en competir deben acceder a la página electrónica de la Asociación de Profesional de Surfing de Puerto Rico (APSPR): www.apspr.net, donde encontrarán más información sobre costos y detalles de la competencia y elegibilidad.

Para más detalles pueden acceder a CoronaPR en Facebook, @corona.puertorico en Instagram y seguir el hashtag #CoronaPR y #CPSC36.