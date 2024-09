“Dent Shop PR”: ¡Rápida solución para las abolladuras de su auto!

Saúl Daniel Velázquez Soto se especializa en el arreglo de abolladuras, una labor que le devolverá el estado de fábrica a su vehículo.

Si tu vehículo sufrió un golpe menor en su carrocería, como los llamados portazos, seguramente es algo que quieras resolver rápido y sin mucha complejidad.

Y, aunque el mundo digital te ofrezca “trucos mágicos” para corregir estos daños en casa, la realidad es que los resultados no van a ser los esperados si no confías el trabajo a manos profesionales.

Consultado con el experto en Reparación de Abolladuras Sin Pintar (PDR), Saúl Daniel Velázquez Soto, quien en el 2016 incursionó en este campo, “la abolladura se conoce como ‘dent’, portazo o cantazo... es, mayormente, como la conocemos aquí en Puerto Rico. Lo más común es que vayas a un estacionamiento, salgas a hacer compras y, cuando regreses, al carro que está al lado, se le haya abierto la puerta con el viento y haya ocasionado una abolladura en forma de línea o una hendidura en un filo del diseño; es lo más común que suele pasar”.

Y, aunque usted pueda pensar que el problema solo se puede solucionar con un trabajo complejo de hojalatería, sepa que el PDR, que integra cuidadosas técnicas para devolver la carrocería a su estado de fábrica, es una opción más rápida, segura y garantizada.

Los trabajos se realizan en horas.

¿En qué consisten los trabajos que realizas?

“Nosotros lo que hacemos es llevar la lata a su estado de fábrica utilizando unas varillas especializadas para realizar el trabajo; no pintamos como la hojalatería tradicional y tampoco alteramos ninguna parte de la carrocería”, explicó Velázquez Soto, quien cuenta con el taller “Dent Shop PR”, ubicado en la carretera PR-2, kilómetro 118.5, barrio Ceiba Baja en Aguadilla.

“Un ejemplo, si tenemos que trabajar una abolladura en una puerta, bajamos el cristal y entramos una herramienta para corregirla. Si fuera el caso de trabajar un fender (guardalodos), podemos entrar por la parte baja del fender, todo va a depender de lo que encontremos en el proceso”, agregó.

Pero, ¿cuáles son las ventajas principales del PDR? Por lo general, el servicio se hace en horas, no en días; no requiere mucho tiempo de espera y, siempre y cuando no haya daños en la pintura, el técnico le garantiza que el vehículo volverá a su estado original o de fábrica.

“Cuando el cliente llega, nosotros hacemos una evaluación presencial y, en esa evaluación, determinamos si lo podemos reparar con nuestro sistema o el cliente tendría que ir a su hojalatero de confianza... ... la mayor parte de los trabajos, se sacan el mismo día”, expresó el experto.

En "Dent Shop PR" le garantizan un trabajo de calidad.

Mitos de los arreglos

Muchas son la recomendaciones caseras que se difunden en redes sociales como métodos milagrosos para “enderezar la lata” en caso de accidentes.

Echarle agua hirviendo, calentar la carrocería con “blower” y colocarle hielo rápido; y hasta usar el llamado “chupón” de baño para succionar la lata, son algunas de estas medidas sugeridas que, en la práctica, no conducen a resultados necesariamente favorecedores.

“Hay personas que tratan de corregirlo y, obviamente, lo dañan porque no tienen el conocimiento; no tienen las herramientas adecuadas. La recomendación que siempre le hacemos al cliente es que busquen a un profesional; nosotros en nuestro taller los orientamos y los estimados son gratuitos”, apuntó Velázquez Soto.

“Esto conlleva conocer el carro y estudiarlo en los casos más nuevos porque las fabricaciones cambian constantemente. Puede ser que, el carro haya cambiado en la fabricación de un año, y ya tienes que ver qué pasó, cómo cambió y las herramientas para entrarle”, concluyó.

“Dent Shop PR” ofrece sus servicios de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También ofrece servicios a domicilio, mediante cita coordinada. Para información adicional, llame al 939-638-2358.