Excel, mucho más que una herramienta de datos Aprende todos sus beneficios con la experta en la materia, la Dra. Excel

Lo que comenzó con un post en la red social Instagram durante el mes de abril de 2020, se convirtió en una excelente oportunidad de crecimiento para la puertorriqueña Janice Pérez-Hicks.

Con más de ocho años de experiencia utilizando la herramienta Excel, como parte de su carrera en el área de las finanzas y con más tiempo de lo normal por el encerramiento de la pandemia, Pérez comenzó a subir videos educativos con “consejos y trucos” para enseñarle a sus amistades a utilizar efectivamente la popular herramienta de Excel.

Cuando vió que su lista de seguidores, aumentó rápidamente, se dió cuenta de la gran necesidad que existe por aprender sobre dicha herramienta y a la vez una gran oportunidad para educar a las cientos de personas que utilizan esta herramienta en su día a día.

“[Esto] ha superado mis expectativas. Jamás pensé que iba a recibir mensajes de tantas personas haciéndome preguntas y compartiendo su frustración por la falta de conocimiento. Al instante, me sentí identificada ya que cuando comencé mi carrera, no me sentía preparada para utilizar Excel y era sumamente necesario para lograr mis tareas del trabajo. La realidad es que la educación de dicho programa es sumamente importante y la necesidad es cada día más. No importa a qué te dediques en tu carrera profesional, vas a requerir el uso de Excel en cualquier momento,” comentó Janice Pérez.

A través de su cuenta de Instagram, Janice Pérez pudo combinar dos de sus pasiones: Excel y enseñar lo cual la inspiró a formarse como instructora. También, a ofrecer sus cursos semanalmente tanto nivel básico, hasta avanzado por medio de la plataforma de videoconferencia Zoom. Esta plataforma le permite que los costos de los cursos sean asequibles y más flexible para aprender.

Desde entonces, ha tenido la oportunidad de educar a más de 3,500 estudiantes tanto de Puerto Rico y Estados Unidos, como también de Colombia, España y República Dominicana . Todos de diferentes industrias, desde doctores, contadores, hasta ingenieros y emprendedores.

“Mi estilo de enseñar es ‘en arroz y habichuelas’, en palabras simples. Enseño como hablamos los puertorriqueños, lo más claro y sencillo para que mis estudiantes se sientan cómodos y aprendan. Una de las frases más escuchadas en los cursos es ‘tengo miedo’ y mi estilo ayuda a que mis estudiantes dejen ese miedo a un lado y la pasen bien mientras aprenden,” destacó Janice Perez.

En verano del 2021, Janice decide formalizar su negocio con el relanzamiento de su marca Dra. Excel. En poco tiempo, comenzó a recibir acercamientos para ofrecer capacitación a nivel corporativo. Desde bancos, hoteles, fábricas y multinacionales aquí en Puerto Rico, como también en ciudades de Florida, Atlanta y Texas.

Dra Excel traerá por segundo año consecutivo el Excel Summer Camp el 28 y 29 de abril, donde estudiantes tendrán un seminario interactivo de manera presencial y donde participantes obtendrán el conocimiento necesario para cumplir sus tareas del trabajo donde enseñará las fórmulas y funciones más importantes a la hora de comenzar a trabajar con Excel. Además de aprender, el evento busca ofrecer una experiencia amena donde también se puede hacer networking y disfrutar de deliciosa comida a cargo de los auspiciadoras Le Sweet Patisserie, localizado en Bayamón y el almuerzo del restaurante Me Vale Madre, localizado en Plaza Olmedo Mall, en San Juan.

Para fechas y registro de seminarios y clases de la Dra Excel, puede contactarla a través de su página de Instagram @dra_excel21.