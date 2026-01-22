El abandono escolar se triplica en los jóvenes con menos ingresos, según la UNESCO

Emprendedor dominicano de la Fundación Microfinanzas BBVA en su taller de joyería realizada con piedras naturales.

Madrid, 22 ene (EFE).- Los jóvenes con escasos recursos tienen tres veces más probabilidades de abandonar antes de tiempo la educación secundaria, según revela un informe de inclusión y educación publicado por la UNESCO, que reclama un acceso equitativo a la educación para paliar esta brecha, en el marco del Día Internacional de la Educación, que se celebrará este sábado.

La Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) constata que la tasa de abandono escolar temprano en los hogares con menos ingresos supera el 30 % en España, mientras que en América Latina esta cifra asciende al 39 % —con una brecha de 25 puntos porcentuales en comparación con los hogares más ricos—, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, el 23 % de los menores en Latinoamérica no ha conseguido finalizar su etapa de enseñanza secundaria.

Para “igualar las oportunidades educativas” de los niños y jóvenes, la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ofrece en cinco países de la región —Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú y Chile— una serie de programas de educación financiera y productos educativos para los más de tres millones de emprendedores de escasos recursos a los que atiende, ha informado la fundación en una nota de prensa.

Entre ellos, destaca un programa de educación financiera dirigido a niños y jóvenes de Colombia, que combina talleres lúdicos con productos de ahorro, que les permitirán manejar sus finanzas en el futuro porque, según el BID, tres de cada cuatro jóvenes latinoamericanos de 15 años carecen de las habilidades matemáticas básicas en este ámbito.

“El desarrollo de estas habilidades es esencial para mejorar la salud financiera, superar las desigualdades, mejorar la movilidad social e impulsar la productividad. Para los emprendedores, ofrecer educación a sus hijos es una de las principales razones para empezar un negocio”, ha señalado la directora de Innovación para el Crecimiento Inclusivo de la FMBBVA, Gabriela Eguidazu.

La FMBBVA, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, impulsó en 2025 miles de acciones formativas que impactaron en más de 500.000 personas y concedió 6.300 créditos educativos, la mayoría de ellos en Perú, destinados a la formación académica, manutención y material informático de los emprendedores y sus hijos.

A su vez, sus emprendedores en República Dominicana recibieron el año pasado 420 créditos educativos para financiar sus estudios técnicos, universitarios y de posgrado en un país donde la Fundación también dispone de un programa de promoción de la cultura del ahorro desde edades tempranas.

Y en Panamá, la puesta en marcha de talleres especializados en sostenibilidad para negocios locales ayuda a mejorar el emprendimiento de jóvenes vulnerables. EFE

