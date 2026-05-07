En el 30 aniversario del CIDI, Maruja Herrera defiende la unión de cooperación y cultura

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, habla en una entrevista con EFE este martes, en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

La ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera, destacó el valor de “la cooperación internacional y el potencial de las alianzas estratégicas” unidos a la cultura y subrayó, al mismo tiempo, que “el arte nos une y nos enriquece”, en una entrevista a EFE con motivo de los 30 años del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, habla en una entrevista con EFE este martes, en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Herrera, figura destacada del mundo del ballet, participó este martes en la sesión especial conmemorativa del aniversario del establecimiento del CIDI, junto a miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, donde recordó la primera reunión constitutiva del órgano, que tuvo lugar precisamente en la ciudad de Panamá en junio de 1996.

“Marcó un hito fundacional al establecer su estructura institucional y al consolidar un nuevo enfoque de cooperación solidaria orientado al desarrollo económico y social en las Américas”, aseguró.

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, habla en una sesión extraordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la OEA este martes, en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Herrera destacó el valor del organismo para “unir voluntades, tender puentes y transformar vidas en todo nuestro continente”.

El CIDI, cuyo objetivo principal es promover la cooperación solidaria entre los países miembros para impulsar el desarrollo integral y contribuir a la erradicación de la pobreza, se centra en asuntos de educación, ciencia, tecnología, medioambiente, sostenibilidad y turismo.

Desafíos del CIDI

Herrera afirmó que para Panamá “es un orgullo” haber sido el país pionero en apoyar el CIDI “como un proyecto de desarrollo de sostenibilidad, de política cultural y diplomática”.

Sobre los desafíos que afronta el organismo, la ministra señaló que “el mundo ha cambiado mucho” y consideró que el gran reto es alcanzar “una democracia sostenible, que cale de manera profunda en quienes más lo necesitan”.

“Yo pienso que este va a ser el gran desafío, que no se quede solo en un discurso. Creo que en este tiempo se ha logrado el gran desafío de vivir en el presente y ser más empáticos y constantes. Debemos seguir en esa línea”, añadió.

AME9815. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 06/05/2026.- La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera (c-i), habla en una sesión extraordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la OEA este martes, en Washington (Estados Unidos). Herrera destacó el valor de "la cooperación internacional y el potencial de las alianzas estratégicas" unidos a la cultura y subrayó al mismo tiempo que "el arte nos une y nos enriquece", en una entrevista a EFE con motivo de los 30 años del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI). EFE/ Lenin Nolly

En su discurso durante la sesión, Herrera hizo un análisis de la evolución del organismo, en el que “se instauró un modelo de cooperación que ha avanzado hacia un sistema basado en el diálogo político, la coordinación sectorial y la acción colectiva entre los Estados miembros, pasando del enfoque de ayuda internacional a una visión de asociación para el desarrollo”.

Entre los aportes más destacados de Panamá, la ministra dijo que han impulsado “la conectividad y la logística regional, aprovechando la posición geográfica del istmo”, el liderazgo en cooperación técnica “con la sede de múltiples organismos internacionales, siendo también la sede de la diplomacia del desarrollo” y el “fortalecimiento del empleo y la educación”.

Cultura como derecho

Herrera defendió, además, la cultura como “un derecho humano ineludible” y afirmó que “el Estado tiene que asumir un compromiso colectivo para ejercer la diplomacia cultural”.

En este sentido, aseguró en su intervención ante la OEA que Panamá “ha trabajado en una respuesta soberana y creativa, que sume la cultura como un bien de utilidad pública, habilitando al máximo los espacios culturales para la promoción de la cultura como un derecho humano”.

Durante la entrevista con EFE, Herrera aseguró también estar “muy orgullosa” de la labor de su cartera.

“Somos el Ministerio de Cultura más joven de América Latina y estoy muy orgullosa de nuestro Plan Nacional de Cultura. Somos un país democrático; hemos hecho mucho por la democracia cultural”, dijo.

Herrera, que asumió el cargo el 1 de julio de 2024, detalló algunas de las aportaciones del Gobierno en materia cultural, como la protección del patrimonio material e inmaterial, “rescatando la historia para convertirla en un motor de desarrollo económico y de turismo sostenible”.

Igualmente, destacó el impulso de la “economía creativa”, al fomentar “el crecimiento de artistas y creadores locales con acceso a mercados internacionales, usando la cultura como una herramienta de exportación e incentivos fiscales”. EFE

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