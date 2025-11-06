Expertos piden fortalecer inversión para poner a Latinoamérica como polo biofarmacéutico

Fotografía de archivo que muestra a científicas brasileñas trabajando en el laboratorio de Inmunología del Instituto del Corazón (Incor) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira /ARCHIVO

Bogotá, 5 nov. (EFE).- América Latina “necesita dar un salto” en inversión y competitividad biofarmacéutica, con mejores políticas públicas y formación de talento especializado, para aprovechar un momento “clave” del comercio global y convertirse en un “hub de salud” que impulse el desarrollo y mejore la calidad de vida.

Así lo concluyeron este miércoles expertos en propiedad intelectual e internacionalización durante el foro de EFE ‘De la receta médica a la económica: el potencial de la industria farmacéutica como motor de inversión en Latinoamérica’, donde subrayaron el potencial de la región para convertirse en un polo de inversión.

“Si recorremos de México hasta Tierra del Fuego, en Argentina, vamos a ver la posibilidad de tener muchos desarrollos biotecnológicos, de biofarmacéutica, que se podrían incorporar y potenciar con inversión de la industria innovadora”, afirmó el director del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, Lucas Lehtinen.

En el mismo sentido se expresó el profesor de innovación, emprendimiento y gestión de la Universidad de Maastricht (Países Bajos) y director general de la consultora Pugatch Consilium, Meir Pugatch, quien es, además, autor de la Encuesta de Competitividad e Inversión Biofarmacéutica (BCI, por sus siglas en inglés) 2025, expuesta durante el foro.

“Si yo fuera un líder del entorno biofarmacéutico en América Latina, me concentraría mucho en cómo mejorar aspectos de la financiación, el acceso al mercado y la protección de la innovación mientras se continúa en la construcción de un mejor entorno clínico y de las capacidades científicas”, indicó Pugatch.

Costa Rica, a la cabeza

Tras la presentación de los principales hallazgos del BCI, que otorgó a Latinoamérica un puntaje promedio del 59 % en competitividad biofarmacéutica, los expertos destacaron la ampliación de la brecha entre los países más avanzados y los más rezagados, que creció más del 20 % desde la última encuesta regional de 2017.

El informe ubica a Costa Rica, Chile y México a la cabeza, con puntajes cercanos al 70 %, mientras que otros países de la región, como Ecuador, no superan el 55 %.

En materia biofarmacéutica, América Latina “está bien, pero se puede hacer mucho mejor”, destacó el autor de la encuesta, tras resaltar el “buen ejemplo” de Costa Rica.

“Creo que es la primera vez desde que hacemos el BCI que Costa Rica supera a Chile y, si miras cuál es la mirada de los ejecutivos y del gobierno, hay un nivel alto de alineación en el sentido de que piensan igual frente a la necesidad de mejorar esta área (biofarmacéutica)”, agregó.

En contraste, uno de los países analizados que resultó con una de las calificaciones más bajas fue Colombia, con un 53 % en competitividad y un retroceso de tres puntos porcentuales con respecto a 2017.

El exviceministro de Comercio Exterior colombiano (2005-2008) y experto en políticas de internacionalización Eduardo Muñoz atribuyó este desempeño, en gran parte, a la falta de voluntad política.

“Lastimosamente, a veces la política se cruza y daña lo que podrían ser buenas políticas públicas y me temo que eso es algo de lo que estamos viendo en este momento”, afirmó.

Muñoz insistió también en la necesidad de reforzar la cooperación entre los distintos actores del ecosistema biofarmacéutico, fortalecer la protección de la propiedad intelectual y ampliar el acceso a los mercados.

Oportunidad de ser protagonistas

En esa línea, la directora ejecutiva de Fifarma, Yaneth Giha, recalcó que detrás de cada cifra reflejada en el índice de competitividad del BCI está “lo que realmente importa: las personas”.

“Cuando hay una inversión intencional en ciencia, cuando hay colaboración entre sectores, hay progresos importantes”, manifestó, antes de resumir las áreas críticas en las que la región debe trabajar: protección de la propiedad intelectual, reducción de los tiempos regulatorios y mayor previsibilidad en las políticas públicas.

Para Giha, América Latina tiene la oportunidad de convertirse en protagonista del panorama biofarmacéutico global, y cuando un país se pone a la tarea de mejorar en alguno de los frentes que rodean el sector, “las mejoras se ven muy rápido; no pasan décadas”.

“Tenemos una tarea importante por hacer; necesitamos alinear los marcos regulatorios, incentivar la inversión y garantizar que los pacientes reciban oportunamente los frutos de la investigación”, concluyó la ejecutiva de Fifarma. EFE

