Fundación SEPI celebrará en julio dos cursos sobre IA, digitalización y autonomía europea

La primera edición de los Cursos de Verano de la Fundación SEPI arrancará el próximo 7 de julio hasta el 10 de julio con un programa centrado en la transformación digital y la inteligencia artificial en sectores estratégicos, al que seguirá un segundo curso sobre autoAsí pues, el programa 'Transformación digital e inteligencia artificial nomía estratégica europea. EFE

La primera edición de los Cursos de Verano de la Fundación SEPI arrancará el próximo 7 de julio con un programa centrado en la transformación digital y la inteligencia artificial en sectores estratégicos, al que seguirá un segundo curso sobre autonomía estratégica europea.

Así pues, el programa ‘Transformación digital e inteligencia artificial en sectores estratégicos’ se celebrará del 7 al 8 de julio en el Campus Los Peñascales (Torrelodones, Madrid) y se centrará en el análisis de cuestiones como la gobernanza algorítmica, la soberanía digital, los fondos europeos y casos concretos como los de Minsait o Telefónica.

El segundo curso, ‘Autonomía estratégica europea: defensa e independencia energética’, se celebrará el 9 y 10 de julio también en el Campus Los Peñascales, y abordará temas como la ciberseguridad, la situación geopolítica y el impacto de los recursos estratégicos en Europa.

Estos dos cursos independientes, dirigidos a directivos y predirectivos, contarán con la participación de especialistas y profesionales que aportarán su visión sobre los principales desafíos, tanto actuales como futuros, en los ámbitos tratados.

La conferencia inaugural del primer curso correrá a cargo de la profesora de Derecho y Ética de la Universidad Politécnica de Madrid, Celia Fernández Aller.

Entre los perfiles que impartirán el resto del programa destacan el director general de Red.es, Jesús Herrero; el director general de Minsait, Luis Fernández Hernando; el director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, Alberto Gago, o Silvia Leal, doctora en Sociología y Asesora de la OCDE y miembro del Global Forum on Technology, entre otros.

En el segundo de los cursos, Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid, ofrecerá la conferencia inaugural.

Las otras ponencias correrán a cargo del coronel Juan Carlos Castilla Barea, experto en estudios estratégicos y ciberseguridad; el periodista e investigador Juan Luis Manfredi; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, o el CEO de Enagás, Arturo Gonzalo, entre otros.

El diseño del programa, según la Fundación SEPI, responde a la voluntad de “combinar reflexión estratégica y aplicabilidad”, de forma que a las conferencias se le sumarán mesas redondas, entrevistas-coloquio y estudios de caso “ligados a experiencias reales en sectores estratégicos”.

Para ello, “más que reunir voces aisladas”, los organizadores han buscado formar un claustro capaz de dialogar entre sí y de aportar perspectivas complementarias.

Bajo su criterio, esta combinación permite aportar contexto, abrir debate y, al mismo tiempo, que los grandes conceptos de estas materias cuenten con ejemplos y aprendizajes concretos.

“Esa diversidad contribuye a elevar la calidad del debate, refuerza el prestigio del programa y ofrece a quienes asistan una visión más completa y más útil para comprender el entorno actual”, ha detallado la Fundación SEPI.

Por último, el objetivo de los Cursos de Verano de la Fundación SEPI -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido- es que se propicien sinergias y espacios de intercambio más allá de las aulas, gracias a la convivencia profesional entre perfiles de distintas entidades y sectores estratégicos.

“Estos cursos nacen con una clara voluntad de servicio: generar conocimiento compartido, favorecer el intercambio de experiencias y contribuir a que las entidades estratégicas estén mejor preparadas para afrontar transformaciones que ya están teniendo un impacto directo en la economía, la tecnología, la energía, la defensa o la competitividad europea”, han concluido desde la Fundación. EFE

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