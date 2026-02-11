Gobierno dominicano premia 6 proyectos de iniciativa ciudadana entre más de 500 propuestas

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (c), junto a jóvenes participantes de "República de Ideas" en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Juan Tomás Tavárez

La República Dominicana premió seis proyectos en el ámbito de la educación, la agroindustria y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) seleccionados entre 50 finalistas de un total de 558 propuestas ciudadanas presentadas a la “Expo Nacional República de Ideas”, organizada por el Gobierno dominicano y apoyada por Bloomberg Philanthropies.

Los proyectos premiados, en la categoría de idea conceptual, fueron “Plaxa Dominicana: producción de ácido láctico a partir de residuos orgánicos para la transición hacia plásticos biodegradables”, del ámbito de la agroindustria, que recibió el primer premio. El segundo puesto fue para Kimaya Consulting, una consultora educativa tecnológica que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad en empleos formales, del ámbito de las mipymes.

En la categoría de idea probada, el proyecto ganador fue “TRACE-ON: Sistema de bioempaques inteligentes con biosensores integrados contra la adulteración y degradación de alimentos” (agroalimentación), que alerta sobre el deterioro de alimentos en tiempo real.

Mientras tanto, el segundo premio fue para “Ruta Inclusiva RD 2036”, del ámbito de la educación, que acompaña a estudiantes desde la escuela hasta la entrada en el mercado laboral, con el objetivo de reducir el abandono escolar.

En calidad de producto o servicio existente, la idea ganadora fue “ADULAM Inspires: Inspirando mentes, creando futuro”, que acompaña a estudiantes para reducir el abandono escolar (Educación). El segundo lugar de la categoría fue para ‘PLANIX’, una plataforma de compras y contrataciones empresariales que busca resolver la baja eficiencia, la alta fricción operativa y la limitada participación de las mipymes en los procesos de compras privadas en la República Dominicana.

Los proyectos ganadores recibirán 25.000 dólares estadounidenses, mientras que las ideas que se quedaron en segundo lugar recibirán 15.000 dólares.

Además, la idea más votada por el público en el sitio web de la “Expo Nacional República de las Ideas” fue la ya premiada “Adulam Inspires: Inspirando mentes, creando futuro”, que recibirá 2.500 dólares adicionales.

En su discurso de premiación, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, señaló que “el futuro del país no se construye desde un solo actor. Se construye de manera colectiva con la participación de la gente”.

Por su parte, Manuel “Manny” Díaz, miembro del jurado y de la Junta Directiva de Bloomberg Philanthropies y exalcalde de Miami, indicó a EFE que lo que más valoró fue “el entusiasmo y la pasión” que ve “en los ojos de las personas que quieren implementar” su proyecto.

En tanto, para Sacha Haselmayer, gerente de programa del equipo de innovación gubernamental de la fundación Bloomberg Philanthropies, esta iniciativa es “una manera conjunta y muy creativa” de convertir este proyecto “en una misión nacional”.

Valoró la participación entusiasta de la ciudadanía al presentar propuestas para este concurso, un tipo de experiencias que confía en que se puedan replicar en otros países de América Latina “para involucrar a los residentes y resolver problemas” comunes.

En muchos niveles de gobierno, tanto líderes políticos como técnicos, “están tratando de construir una mejor relación con los residentes. Y están tratando de comprender con más detalle sus necesidades, comprender su experiencia, pero también de invitarlos a aportar ideas”, sostuvo.

La misión es, prosiguió Haselmayer, “ayudar a los gobiernos a prepararse para convertirse en excelentes solucionadores de problemas, ya sea respondiendo a una ambición nacional de crecimiento o a una crisis inminente, a menudo una combinación de todas estas cosas”.

“Y en eso es en lo que estamos invirtiendo, en los gobiernos, para ayudarlos a desarrollar esas capacidades”, subrayó. EFE

