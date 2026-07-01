La Fundación SEPI impulsa unos Cursos de Verano para generar un innovador marco común

El director de Formación y Gestión del Talento de la Fundación, Pedro Gutiérrez Crespo, durante la entrevista concedida a la Agencia EFE. La Fundación SEPI se ha marcado el objetivo de que la primera edición de los Cursos de Verano, que comienzan el próximo 7 de julio en el Campus Los Peñascales (Torrelodones, Madrid), sean el escenario en el que se cree un marco común de conocimiento en asuntos como la innovación tecnológica o la autonomía europea. EFE/J.J. Guillén

Madrid, 1 jul (EFE).- La Fundación SEPI se ha marcado el objetivo de que la primera edición de los Cursos de Verano, que comienzan el próximo 7 de julio en el Campus Los Peñascales (Torrelodones, Madrid), sean el escenario en el que se cree un marco común de conocimiento en asuntos como la innovación tecnológica o la autonomía europea.

“Lo que queremos es aprovechar las sinergias que ofrece el Grupo SEPI y el conocimiento de las empresas del sector público”, ha explicado el director de Formación y Gestión del Talento de la Fundación, Pedro Gutiérrez Crespo, para quien el debate que permite los avances en estas materias debe incluir diferentes ángulos de experiencia como el académico, el institucional y el empresarial.

El director de Formación y Gestión del Talento de la Fundación, Pedro Gutiérrez Crespo, durante la entrevista concedida a la Agencia EFE. La Fundación SEPI se ha marcado el objetivo de que la primera edición de los Cursos de Verano, que comienzan el próximo 7 de julio en el Campus Los Peñascales (Torrelodones, Madrid), sean el escenario en el que se cree un marco común de conocimiento en asuntos como la innovación tecnológica o la autonomía europea. EFE/J.J. Guillén

Gutiérrez Crespo ha destacado, durante una entrevista con EFE, que es fundamental que aquellas entidades que han desarrollado proyectos clave aporten sus conclusiones o incluso compartan los errores que hayan podido cometer en su desarrollo y las soluciones a las que llegaron para solventarlo.

Conocimientos y red de contactos

Además, ha considerado que el valor añadido de estos cursos de verano no se basa solo en los conocimientos, sino también en la red de contactos que puede surgir en ellos.

El primer programa de los cursos, que se celebrará el 7 y 8 de julio, bajo el título ‘Transformación digital e inteligencia artificial en sectores estratégicos’, se centrará en el análisis de cuestiones como la gobernanza algorítmica, la soberanía digital y los fondos europeos.

Para el segundo programa, del 9 al 10 de julio, se ha escogido el nombre ‘Autonomía estratégica europea: defensa e independencia energética’, ya que abordará temas como la ciberseguridad, la situación geopolítica y el impacto de los recursos estratégicos en Europa.

Gutiérrez Crespo ha asegurado que han logrado “un claustro y un programa que es espectacular” con ponentes de entidades como la Universidad Politécnica de Madrid, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Universidad Complutense de Madrid, o empresas como Minsait, Redeia y Enagás, entre otros.

Casos prácticos concretos en los Cursos de Verano

Desde la Fundación SEPI han insistido en el potencial que tiene conocer los detalles de casos prácticos concretos, contados por sus protagonistas, para que los participantes puedan incorporarlos a su bagaje de conocimiento.

“Lo principal es que la gente esté a gusto, esté tranquila, conecte, disfrute en torno a temas que son estratégicos”, ha detallado Gutiérrez Crespo, quien ha añadido que “vamos a combinar a líderes estratégicos en entidades clave y que están muy avanzados en este ámbito -en referencia a los temas de los cursos-, e incorporamos conferencias magistrales de personas que son externos al entorno del sector público empresarial, y que nos aportan nuevos conocimientos”.

Por eso, para concluir, se ha mostrado confiado en que, en ese sentido, todos estos enfoques “vayan complementándose y al final enriquezca mucho más el debate y consiga que se genere también una mayor red”. EFE

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