Foto de familia de la bienvenida internacional de este año de los alumnos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia. EFE/UCAM/IMAGEN CEDIDA/CRÉDITO OBLIGATORIO

Madrid, 26 nov (EFE).- La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) figura entre las diez universidades españolas con mayor proyección internacional, según ha revelado en su última edición el ranking mundial de Times Higher Educations (THE), por la “alta presencia de estudiantes internacionales”, ya que, el pasado año, se formaron 6.000 alumnos de 135 países, un 21 % del total, incrementándose este curso 2026/27 hasta un 25 %.

La institución murciana, que cuenta con campus en Murcia, Cartagena y Madrid, supera en 8,8 puntos la media de las universidades españolas clasificadas en internacionalización.

También se valora en el análisis la amplia oferta de títulos en modalidad presencial, semipresencial y a distancia, tanto en español como en inglés, la internacionalización del personal académico y la coautoría científica internacional.

La UCAM ocupa las posiciones más altas de España en impartir títulos en inglés, tanto de grado como de postgrado; en 2025 gestionó 1.100 intercambios internacionales y entabló nuevas alianzas educativas con instituciones y empresas extranjeras. Y las previsiones son de crecimiento, al haber comenzado este curso la actividad docente en su Campus de Madrid (UCAM-COE), en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Los estudiantes de UCAM proceden de todo el mundo

Actualmente la UCAM cuenta con estudiantes procedentes de los cinco continentes, destacando la fuerte presencia de alumnos de Latinoamérica, especialmente de México, Argentina y Colombia.

El ranking publicado por Times Higher Education, uno de los más relevantes del mundo junto con el de Shanghai y el de QS, ha mostrado que la universidad murciana continúa, por séptimo año consecutivo, escalando posiciones a nivel internacional hasta alcanzar el rango 1401-1600.

En total, se analizaron 7.000 instituciones de enseñanza superior del mundo, de las que se seleccionaron 2.297 de 118 países.

Los resultados también apuntan a la “reputación investigadora” del centro y a su capacidad para “captar fondos destinados a la investigación”, apartado en el que la UCAM ha crecido un 47, 6 % en los dos últimos años.

En ‘Industry’, que evalúa la transferencia de conocimientos de la universidad al sector productivo, el crecimiento de la universidad es aún mayor, al alcanzar un incremento del 68 % desde 2024, lo que le sitúa como la segunda universidad privada de España.

Para este curso 2026-20207, la UCAM ampliará su oferta formativa con la incorporación del Grado en Ciencia de Datos y cuatro másteres universitarios, los de Docencia Superior Universitaria, Neuroeducación, Inteligencia Artificial y Asesoría Jurídico-Laboral. EFE

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