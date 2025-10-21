Las peñas culés de Miami, ilusionadas con la llegada del FC Barcelona

Imagen de la aficionada catalana Verónica Parellada, que vive en Miami desde 2018.

Miami (EEUU), 21 oct (EFE).- Las peñas barcelonistas de Miami esperan con ilusión la llegada del Barcelona a Florida para el partido de La Liga contra el Villarreal, fijada para el próximo 20 de diciembre, y prometen un ambiente festivo y con pasión “multiplicada por cuatro” por parte de los seguidores que habitualmente viven la afición culé desde la distancia, narran los integrantes de la Penya Barcelonista Miami.

En la imagen, Rafael Escoté (i), miembro de la 'Penya Barcelonista de Miami' posa junto al aficionado dominicano Elian Rodríguez.

El FC Barcelona regresará a Miami el 20 de diciembre, por primera vez para un partido oficial, después de disputar en Florida un Clásico amistoso contra el Real Madrid en 2017 y otro encuentro de pretemporada en 2022, contra el Inter Miami.

La amplia comunidad catalana de Miami, pero también un importante número de aficionados internacionales del Barcelona, viven el encuentro liguero contra el Villarreal como una gran oportunidad para recibir a sus ídolos, a los que siguen habitualmente por televisión.“

Ser aficionado desde lejos es una experiencia que me sigue vinculando a mi tierra y a mis orígenes. El hecho de que pueda seguir disfrutándolo aquí es como si no me hubiera ido”, afirmó Rafael Escoté, miembro de la ‘Penya Barcelonista de Miami’. Al principio, reconoce, le costó creer que el Barcelona pudiera llegar a Miami para disputar un partido oficial. “Lo habíamos escuchado otras veces y dijimos: ‘bueno, veremos’. Ha sido una grata sorpresa”, añadió.

Muchos aficionados del Barcelona en Miami tienen claro que la disputa del partido en tierras estadounidenses puede generar polémica en España. A la vez, piden empatía para los seguidores culés que no tienen “el privilegio” de poder ver a su club en persona “cada quince días” y que viven este duelo como “un regalo”.

“Hay cierta polémica y gente en Barcelona que puede no entender que esto se dé. Pero para la Liga es importante internacionalizarse: tiene que salir al mundo y no solo esperar que el público venga, sino ir a buscarlo. Es una estrategia, desde el punto de vista comercial, muy importante que al final repercutirá con beneficios”, consideró Escoté.“Diría que entiendan que ellos tienen el privilegio de ir cada quince días en directo. Nosotros, a no ser que agarremos un avión, no tenemos esa posibilidad. No pasa nada si se pierden un partido; además, son bienvenidos a venir aquí, los vamos a acoger y a tratar muy bien”, añadió.

“Nunca imaginé que vendrían aquí oficialmente, pero tiene mucho sentido, porque aquí hay una comunidad culé bastante grande, internacional, muy fan, incluso en todo Estados Unidos, y Miami es un punto de encuentro muy bueno. Casi Miami se siente provincia de España, así que creo que los jugadores se sentirán como en casa”, aseguró la aficionada catalana Verónica Parellada, que vive en Miami desde 2018.

En el Hard Rock Stadium de Miami quiere estar el dominicano Elian Rodríguez, que llegó a Estados Unidos a los 17 años y lleva ya más de 30 en el país.

“Podemos estar de acuerdo o no en si todos los barcelonistas quieren el juego en Miami, pero para nosotros es un regalo. Es algo que nos emociona no solo al culé de Miami, sino también a los culés que van a venir de todas partes del país y también de países cercanos. Ya sé que peñas de Colombia y Dominicana, todos van a estar acá“, añadió. EFE

