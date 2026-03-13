Mujeres latinas defienden en la ONU la necesidad de acabar con leyes discriminatorias

Mujeres asisten al evento 'Rompiendo sesgos, construyendo igualdad' de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) y Naciones Unidas este viernes, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Mariana Orbán

Naciones Unidas, 13 mar (EFE).- La falta de recursos económicos, las leyes ACdiscriminatorias o el sesgo digital son algunas de las barreras que amplían la brecha de género, según se está debatiendo en la 70.ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas en Nueva York, donde cuatro mujeres latinoamericanas de diversos sectores han analizado las herramientas más eficaces para reducir la desigualdad.

En uno de estos actos han participado la ministra de la Mujer de República Dominicana, Gloria Reyes; la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett; la presidenta ejecutiva del Banco Adopem, Mercedes Canalda, y la emprendedora dominicana de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), Elsa Gómez.

Todas ellas han coincidido en la necesidad de empoderar económicamente a las mujeres para salir adelante con sus negocios y decidir el uso de sus ingresos para mejorar así el bienestar, la educación y la salud de sus familias.

La microempresaria Elsa Gómez ha contado su experiencia al frente del negocio de demolición de edificios y venta de materiales reciclados ‘Todo Usado Suriel’, que arrancó hace diez años gracias al apoyo que recibió de Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).

“Lo más importante para mí como mujer es luchar para avanzar. Yo soy quien llevo la contabilidad, pago a los empleados y voy a las demoliciones para coordinar al equipo”, ha señalado esta emprendedora vinculada a la FMBBVA, que atiende a 1,8 millones de emprendedoras de escasos recursos de cinco países de América Latina con productos y servicios financieros y no financieros.

Siete de cada diez emprendedores a los que apoya la fundación son mujeres que consiguen salir de una situación de vulnerabilidad después de tres años, cuyos negocios “crecen al mismo ritmo que el de los hombres” a pesar de que solicitan “menos capital”, según asegura la entidad en una nota de prensa.

“En República Dominicana concedemos créditos a mujeres rurales sin exigir la titularidad de la tierra y en Perú les ofrecemos créditos digitales que no requieren la firma del cónyuge”, ha detallado Javier Flores, director general de la FMBBVA, quien considera fundamental poner en marcha iniciativas que contribuyan a reducir las normas sociales y leyes discriminatorias contra las mujeres.

Una de cada cuatro mujeres en América Latina no cuenta con ingresos propios, en comparación con el 10 % de los hombres, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL (2024), y el 86 % lideran un negocio por necesidad, de acuerdo con el ‘Informe sobre emprendimiento femenino GEM 2024-2025’.

En opinión de la responsable regional del PNUD, la panameña Michelle Muschett, alcanzar la igualdad de género requiere “mucho más que voluntad”, por lo que ha destacado el papel de “las instituciones para transformar sesgos que restringen oportunidades”.

Una idea con la que coincide la presidenta ejecutiva de la entidad dominicana de la FMBBVA, que atiende a más de 540.000 emprendedoras con financiación y productos y servicios adaptados a sus necesidades y para quien “romper los sesgos no es solo un desafío social, sino una responsabilidad del sector financiero” con la que ayudar a mujeres a avanzar con “autonomía y oportunidades reales”.

El informe ‘Progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de Género 2025’ (ONU Mujeres y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas) apunta a que estas barreras, muchas veces invisibilizadas, frenarán la igualdad económica de las mujeres durante los próximos 286 años. EFE

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