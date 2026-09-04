Panamá abre centro que fusiona historia y naturaleza tras invertir 7.7 millones de dólares

Fotografía cedida por la Presidencia de Panamá que muestra el Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres, en su apertura tras una inversión de más de 7.7 millones de dólares en Colón (Panamá). EFE/ Presidencia de Panamá

Ciudad de Panamá, 03 sep (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abrió este jueves, tras una inversión de más de 7.7 millones de dólares, el Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres -Patrimonio de la Humanidad-, que busca potenciar la conservación, la investigación científica, el turismo y la educación ambiental.

Fotografía cedida por la Presidencia de Panamá de su mandatario, José Raúl Mulino (2-i), junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino (i), a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro (3-i),EFE/ Presidencia de Panamá

“Creo que un país que no valoriza su historia difícilmente puede construir un futuro de grandeza, y eso es lo que estamos abriendo hoy: una mirada a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que seremos. Nuestro país es único, tenemos historia y naturaleza virgen unidas, en armonía”, afirmó el presidente panameño, según un comunicado.

Mulino destacó que la suya fue la tercera administración que tenía en agenda este proyecto, situado en la provincia de Colón, en el Caribe panameño, pero “dicen que la tercera es la vencida”.

“Esta apertura es la demostración de que inaugurar un proyecto para la foto, pero sin terminar las obras, es una falta de respeto para los panameños. Eso debe ser parte del pasado”, dijo el mandatario, sobre un lugar que ejercerá de vitrina para mostrar al mundo la historia, la riqueza cultural y la biodiversidad del país.

Al evento asistieron, entre otros, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y de Cultura, María Eugenia Herrera.

Herrera señaló que con este nuevo centro Panamá hace historia y da un paso decisivo en la puesta en valor del patrimonio cultural del país como uno de sus principales activos: “Abrimos las puertas al turismo, al progreso, a nuestra historia”.

El proyecto se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional San Lorenzo, próximo al fuerte de San Lorenzo de la época colonial española, y busca ser “un polo natural, turístico, histórico y cultural icónico de Colón, un espacio en donde se informará al visitante sobre la herencia natural y sobre las históricas fortificaciones del Caribe panameño”.

Iglesia de San Felipe y el Cristo Negro

Durante su gira por el Caribe panameño, Mulino constató también este jueves en Portobelo el avance del 56 % de las obras de restauración de la Iglesia de San Felipe -donde está el altar del muy venerado Cristo Negro-, la Capilla de San Juan de Dios y su entorno, un proyecto para la protección de este importante patrimonio nacional.

Esta obra, a cargo del consorcio Unidos por El Nazareno de Portobelo, se ejecuta con una inversión de 12,2 millones de dólares.

“Hice una promesa al Cristo de Portobelo una semana antes de la elección, y aquí estamos cumpliéndola”, recordó el presidente. “Le dije que, si ganaba, le iba a hacer la iglesia”, aseguró, según un comunicado.

En la actualidad, 64 personas están vinculadas directamente a la ejecución del proyecto, en su mayoría mano de obra local, y “eso es muy importante”, dijo.

Mulino pudo observar la intervención de la fachada exterior, la colocación de una nueva cubierta y la restauración de los espacios interiores, y, de acuerdo con la nota, aprovechó el momento para encender velas ante el Cristo de Portobelo, pidiendo por la salud y bienestar de todos los colonenses.

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