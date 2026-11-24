El presidente de TROPS, David Sarmiento, durante la inauguración del nuevo centro de recolección de aguacate y atención al socio en Palma de Gandia (Valencia). EFE/Kai Försterling

Palma de Gandia (Valencia), 23 nov (EFE).- TROPS, organización de productores especializada en la producción y comercialización de aguacate y mango, ha inaugurado este lunes una nueva sede en Palma de Gandía (Valencia), un centro de recolección y atención al socio para “estar más cerca de los agricultores” en la Comunitat Valenciana, con una inversión de más de un millón de euros.

Las nuevas instalaciones, situadas en la comarca de La Safor, nacen con una filosofía de proximidad, para que TROPS siga creciendo “allí donde están sus agricultores” y que estos puedan relacionarse “de una forma más cercana y directa”, e incluye asesoramiento técnico personalizado, formación, asesoramiento comercial, organización de la producción, suministros y apoyo en diferentes fases del proceso productivo.

El director general de TROPS, Víctor Luque, ha expresado en declaraciones a EFE que “el ADN y la obligación” de TROPS era establecerse como centro permanente en el corazón de La Safor, después de que muchos agricultores -sobre 300 socios en la Comunitat- lleven años “haciendo el esfuerzo” de transportar sus cosechas a Vélez-Málaga, donde tienen la sede principal, o a Callosa d’en Sarrià (Alicante), donde cuentan con una alianza con la Cooperativa Agrícola Ruchey.

El director general de TROPS, Víctor Luque, durante la inaguración del nuevo centro de recolección de aguacate y atención al socio en Palma de Gandia (Valencia). EFE/Kai Försterling

“El cítrico se está viendo afectado por la competencia de otros orígenes y los retornos a la agricultores están siendo bajos, incluso por debajo del coste en algún caso. Eso está haciendo que el agricultor valenciano empiece a mirar otras alternativas y, entre ellos, el aguacate”, ha explicado Luque, quien ha indicado que “alrededor de 500 hectáreas nuevas se estén pasando de naranja a aguacate anualmente”.

Asimismo, ha expresado que la proyección para los próximos 10 años es que se alcancen las 10.000 hectáreas de cultivo de aguacate, que supondría unas 100.000 toneladas en la Comunitat, lo que provocará que sea un actor “muy relevante”.

Palma de Gandía, una tierra agricultora

En su intervención inaugural ante los asistentes, el director general ha puesto en valor que Palma de Gandía es “una tierra con una historia extraordinaria, que lleva siglos viviendo de la agricultura, del esfuerzo de sus agricultores y de su capacidad para reinventarse” y ha ensalzado que los cítricos consolidaron a esta zona como un motor económico de incalculable valor.

“Hoy, esta tierra vuelve a mirar al futuro apostando por un nuevo cultivo, como es el aguacate”, ha añadido Luque, quien ha explicado que, aunque es un producto que ha tenido un crecimiento sostenido del 15 % anual desde hace 20 años, “aún queda mucho margen de crecimiento” con “trabajo, humildad y compromiso”, porque “el campo tiene futuro si somos capaces de trabajar juntos”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de TROPS, David Sarmiento, ha asegurado a EFE que están “muy ilusionados y orgullosos” de poder ofrecer a los agricultores una sede “que les facilite la vida”, para que el trabajador “centre sus esfuerzos en producir un fruto de calidad, bajo el asesoramiento de nuestros técnicos, que ofrecemos gratuitamente”.

“Por eso les decimos a nuestros agricultores que se centren en producir, porque con la unión que tenemos de esos 4.000 agricultores que ya somos, tenemos la suficiente fuerza para defender los productos en el mercado”, ha añadido.

Una nueva sede en Nules en 2027

En esta línea, Sarmiento ha remarcado que esta inauguración se enmarca dentro de los objetivos que se marcó la empresa hace años, que es “estar cada día más cerca del agricultor, dando servicios y facilidades para que el trabajador solo se dedique a producir aguacates” y con unas premisas básicas: compromiso, rentabilidad, seguridad, futuro y transparencia.

Sarmiento ha señalado que este centro en el corazón de La Safor dará cobertura a toda la zona centro de la Comunitat y ha avanzado que pretenden inaugurar, entre los meses de septiembre y octubre de 2027, una nueva sede en Nules (Castellón) para dar cobertura a la zona norte.

Durante la inauguración, antes de cortar la cinta roja que ha dado inicio a esta sede de manera simbólica, el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca en la Generalitat Valenciana, Vicente Tejedo, ha destacado que la Generalitat es “el gobierno de los agricultores” y ha subrayado que sus políticas “siempre irán encaminadas a defender su trabajo” y a “apoyar incondicionalmente al sector productivo valenciano”.

“Lo primero es el productor y hay que hacer que pueda vivir con dignidad de su empresa”, ha valorado Tejedo, algo en lo que ha coincidido Luque, quien ha señalado que “el eslabón más débil” en un mundo hipercompetitivo “suele ser el agricultor”. EFE

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