Ford presenta sus renovadas Maverick y Bronco Sport en evento Lo Urbano y Lo Salvaje

Ford, la marca del óvalo azul, llevó a cabo el evento Lo Urbano y Lo Salvaje, una experiencia para concesionarios autorizados, socios de negocio y medios de comunicación.

El evento Lo Urbano y Lo Salvaje reafirmó el compromiso de Ford con la adaptabilidad y la innovación.

Ford reafirma su compromiso con la adaptabilidad y la innovación al presentar dos de sus modelos más reconocidos: la pick-up Maverick y la SUV Bronco Sport. Y, para celebrarlo, la marca del óvalo azul llevó a cabo el evento Lo Urbano y Lo Salvaje, una experiencia concebida para que concesionarios autorizados, socios de negocio y medios de comunicación pudieran conocer directamente las capacidades de estos vehículos.

Al frente, de izquierda a derecha, Gabriel Ramos Portalatín, PRVI Product & Consumer Marketing; Lorraine Urdaz, Regional Manager, Marketing Communications; Rosangela Guerra, Ford Managing Director Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe; y Vivian Dávila, Regional Manager, Public Affairs & Communications. Atrás, en el mismo orden, José Rivera, PRVI Retail Marketing Manager; Raymond Ruiz del Valle, PRVI Ford PRO & Fleet Supervisor; y Robert Esparolini Pagán, PRVI Sales & Product Manager.

Maverick: mayor potencia con mayor tecnología

La Ford Maverick, cuya versión renovada se presentó en el 2021, se ha consolidado como una de las pick-ups compactas más exitosas del mercado. Ahora, en el 2025, fortalece su oferta con dos alternativas de motor: un EcoBoost de 2.0 litros con transmisión automática de ocho velocidades y un sistema híbrido de 2.5 litros. Ambos tienen la capacidad para remolcar hasta 4,000 libras de peso.

Interiores de la Maverick Lobo.

La Maverick conserva su esencia basada en la plataforma Built Ford Tough, un estándar conocido por su eficiencia y rendimiento, pero incorpora componentes esenciales para el conductor, como mayor conectividad, tecnologías de seguridad de vanguardia y mejoras en entretenimiento. Su característica caja FLEXBED, con capacidad de soportar hasta 1,500 libras, incluye una puerta trasera multiposición, que mejora su funcionalidad.

Además de la versión híbrida, se incorporan a la gama de Ford Maverick la Maverick Lobo, caracterizada por su estilo urbano y su rendimiento, y la Maverick Tremor, una versión con evidentes capacidades todoterreno.

Bronco Sport: ADN aventurero con optimizaciones funcionales

Por su parte, la renovada Ford Bronco Sport también fue protagonista en el evento. Esta SUV compacta adopta un diseño más atrevido y mejoras funcionales, tanto internas como externas, diseñadas para conductores que complementan la vida urbana con su interacción con la naturaleza.

Interiores de la SUV Bronco Sport.

Disponible con motores de 1.5 y 2.0 litros, ambos EcoBoost, transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción 4x4, la Bronco Sport ofrece hasta 2,700 libras de capacidad de remolque con el motor de 2.0 litros.

En su versión Sasquatch, que hereda tecnologías de la línea Bronco de mayor tamaño y del portafolio Raptor, ofrece una experiencia off-road completa, gracias a sus detalles de diseño interior y modos de manejo GOAT (Goes Over Any Terrain).

A la izquierda, la Ford Bronco Sport y, a la derecha, la Ford Maverick.

Con esta doble apuesta, Ford afianza su presencia en los segmentos de pick-ups compactas y SUV todoterreno, alineándose a un mercado que demanda eficiencia, conectividad y robustez.

Para obtener más detalles, visita ford.com.pr.