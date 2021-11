Universidad Interamericana obtiene subvención de la Fundación Nacional de Ciencias

Dra. Merlis Álvarez, catedrática asociada en el Recinto de Ponce.

La Universidad Interamericana de Puerto Rico recibió una subvención para la implementación del proyecto investigativo titulado Collaborative Research: HSI Pilot Project: Research for Improved Student Experiences in STEM (también conocido como RISE in STEM), bajo la dirección de la doctora Merlis Álvarez, catedrática asociada en el Recinto de Ponce.

El pasado 1 de septiembre, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) autorizó $299,642 para financiar este proyecto investigativo. La subvención para esta propuesta se extenderá por un periodo de dos años.

El proyecto investigativo, RISE in STEM, también contó con la colaboración de los doctores Dorcas Torres y Armando Rodríguez, del Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana.

Los resultados de este proyecto piloto serán utilizados para una segunda fase que permitirá la implementación del modelo por un periodo adicional de cinco años.

El programa piloto, RISE in STEM, pretende mejorar las tasas de retención y graduación de estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) de primer y segundo año mediante actividades de investigación en el salón de clases.

El objetivo principal de este proyecto piloto es incorporar la experiencia de aprendizaje conocida como CURE (course-based undergraduate research experiences) en un modelo colaborativo en los laboratorios de Física General, Química General y Biología General en ambos recintos.

Este modelo innovador implica que en las primeras semanas del laboratorio los estudiantes aprenderán las destrezas básicas de cada curso. Luego, estos deberán desarrollar un proyecto de investigación que se realizará en equipos compuestos por estudiantes de ambos recintos.

A su vez, estos equipos tendrán una interacción continua —mayormente bajo la modalidad virtual— y recibirán el apoyo de asistentes y estudiantes de grados más avanzados.

El hilo conductor de todos los trabajos de investigación será el campo de las Ciencias de Materiales, que incluye todas las ciencias y la ingeniería.

RISE in STEM proveerá a estudiantes hispanos un ambiente que promueve el sentido de pertenencia y la autoeficacia. Además, simulará su futuro ambiente laboral como científicos o profesionales. Este proyecto permitirá a los estudiantes desarrollar destrezas de trabajo en equipo, pensamiento crítico y habilidades necesarias para enfrentar los retos de un mundo globalizado.

Puede encontrar más información sobre la propuesta concedida en el siguiente enlace:

https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=2114401&HistoricalAwards=false

Para más información sobre la Inter Ponce visita www.ponce.inter.edu.