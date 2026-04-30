Donde todo Puerto Rico se encuentra: La Marina Farmer’s Market celebrará edición especial en mayo

El 3 de mayo, La Marina Farmer's Market contará con cerca de 200 carpas de negocios locales con una amplia oferta de productos.

La Marina Farmer’s Market se posiciona como uno de los mercados más concurridos y valorados de Puerto Rico, consolidándose como una opción ideal para el disfrute familiar.

Su primera edición se celebró en octubre de 2023, en la avenida Luis Vigoreaux, en el conocido sector La Marina —de donde nace su nombre—, con apenas doce negocios participantes. La iniciativa fue liderada por María José Acosta, una emprendedora de 25 años que buscaba un espacio donde pudiera presentar su negocio, a la vez que generaba oportunidades para otros emprendedores sin local físico.

Con el tiempo, el proyecto experimentó un crecimiento sostenido hasta reunir a cientos de negocios y miles de visitantes en cada edición, convirtiéndose en un espacio de encuentro que fomenta la comunidad, el desarrollo local y el respaldo al empresarismo puertorriqueño.

Este mes, el evento se celebrará en una fecha especial: el domingo, 3 de mayo, en lugar del tradicional segundo domingo del mes, como antesala al Día de las Madres.

La edición contará con cerca de 200 carpas de negocios locales, con una amplia oferta que incluye productos agrícolas frescos como huevos del país, panes de masa madre, pesca fresca, caldos de hueso, productos elaborados con leche de cabra, piques, flores, cortes de carne, mantequilla clarificada, pasta fresca, quesos importados y quesos del país, mieles, tés, café local y sea moss, entre otros.

Asimismo, participarán artesanos puertorriqueños con piezas hechas a mano, junto a pequeños negocios que presentarán propuestas innovadoras en la isla, además de una variada oferta de postres y repostería artesanal, así como de bebidas como matcha y café. La edición se perfila como una alternativa para quienes buscan obsequios con motivo del Día de las Madres.

El evento contará, además, con una guía oficial que permitirá a los visitantes acceder a la lista completa de participantes, sus ubicaciones, así como información detallada sobre facilidades, noticias y otros aspectos relevantes de la actividad.

En el área del food court, más de 20 propuestas gastronómicas darán forma al recorrido culinario del evento. Entre ellas se destacan los smash burgers de Burger 662, directamente desde Isabela; los hot dogs de especialidad de Perros Urbanos; las paellas en vivo de Chimichurri Chef Papi; los choripanes de Santino’s Parrillada Argentina, desde Peñuelas; los seafood boils de Family Crab Puerto Rico; y el tradicional sancocho acompañado de las croquetas de morcilla de Sabe a Puerto Rico.

A esta oferta se suman propuestas como Smoke Master La Muda, desde Guaynabo, con su smoker en vivo; Sushi on Wheels Food Truck con sushi preparado al momento; el mac and cheese gurmé de La Macarena; así como alternativas de comida vegana y postres libres de gluten. La variedad de sabores busca resaltar la diversidad y la riqueza de la oferta gastronómica local.

En el marco del inicio del verano, esta edición se proyecta como una celebración familiar. El evento contará con música en vivo, arreglos de flores y un área de picnic diseñada para compartir en familia o en pareja. También se realizarán dinámicas interactivas basadas en pistas distribuidas dentro del espacio y a través de las redes sociales de La Marina, en las que los asistentes tendrán oportunidades para ganar premios y productos frescos aportados por los participantes.

El mercado se llevará a cabo en la estación Martínez Nadal del Tren Urbano, una ubicación céntrica y de fácil acceso. Actualmente, el tren opera sin tarifa y el área cuenta con tres amplios lotes de estacionamiento disponibles sin costo para los visitantes.

Aunque el mercado cuenta con un área designada para mascotas, se recomienda evitar llevarlas durante las próximas ediciones de verano debido a las altas temperaturas en la superficie.

La Marina Farmer’s Market evidencia el impacto del apoyo al comercio local. Gracias a cada persona que lo visita, que compra sus productos y que apuesta por estos proyectos, hoy cientos de pequeños negocios siguen creciendo y fortaleciendo la economía de la isla.

Separa la fecha en tu calendario. El horario extendido de esta edición será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.