Cultura, talento y tecnología: los pilares de Esto es PR, Esto es PRiceless

La campaña de Mastercard impulsa la economía local al destacar las historias, las tradiciones y las experiencias que hacen de la isla un lugar verdaderamente único

Cada momento vivido en Puerto Rico refleja lo que hace a esta isla verdaderamente única para quienes la habitan y la visitan: su gente, su energía y su cultura. Son experiencias que, sin duda, no tienen precio.

Por eso, Esto es PR, Esto es PRiceless reconoce y amplifica lo mejor de Puerto Rico —sus eventos culturales, su identidad y su espíritu emprendedor— mientras fortalece a las pymes, la columna vertebral de la economía.

A través de esta plataforma, Mastercard busca visibilizar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), conectando sus productos con más personas y ofreciendo experiencias únicas que exaltan la cultura, las tradiciones y el talento local, impulsando así la economía y el desarrollo de la isla, a la vez que reafirma su compromiso de usar la digitalización como motor de crecimiento, inclusión y conexión, mostrando cómo la tecnología puede transformar realidades y abrir nuevas oportunidades para todos.

Descubre cómo esta iniciativa une la cultura y la innovación digital para construir un Puerto Rico más conectado, próspero y Priceless.

