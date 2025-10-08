backregresar a

Deep Dish Style Pizza: un emprendimiento local que crece con el apoyo de Mastercard y Jump All In

Luis y Christian Bautista fortalecieron su visión empresarial a través del programa de capacitación, que les permitió profesionalizar su concepto y expandir el sabor auténtico de Chicago en la isla

Luis y Christian Bautista, propietarios de Deep Dish Chicago Style Pizza.
Lo que comenzó como una cocina oculta se convirtió en un restaurante que hoy es punto de encuentro para los amantes de la auténtica pizza estilo Chicago. Con esfuerzo, visión y el apoyo de Mastercard y Jump All In, los hermanos Bautista encontraron las herramientas necesarias para crecer, adaptarse al mundo digital y consolidar su sueño empresarial.

(Vídeo suministrado por Mastercard)

A través de talleres, mentorías y apoyo financiero, el programa fortaleció las bases de Deep Dish Chicago Style Pizza, permitiéndoles dejar atrás los retos iniciales y abrir un espacio que celebra tanto la tradición culinaria de su ciudad natal como la innovación en Puerto Rico con Mastercard.

Descubre cómo este programa está ayudando a transformar negocios locales y a impulsar la inclusión financiera en la isla, una historia a la vez.

