El sabor del éxito: cómo Il Forno di Frida convirtió una pasión en oportunidad

Con el acompañamiento de Mastercard y Jump All In, Frida Riollana, fundadora de Il Forno di Frida, transformó su pasión por la panadería artesanal en un sueño hecho realidad

Frida Riollana, fundadora de Il Forno di Frida recibió el respaldo de de Mastercard y Jump All In.
Inspirada por su amor por la cocina italiana, Frida transformó su pasión en un proyecto que hoy endulza y nutre a toda una comunidad. Con el apoyo de Mastercard y Jump All In, su emprendimiento Il Forno di Frida pasó, con perseverancia, de ser un sueño personal a una historia de éxito local.

Lo que comenzó como una búsqueda de compartir sabores auténticos se convirtió en un negocio sólido que combina tradición, creatividad y tecnología. A través de las capacitaciones, mentorías y el acompañamiento del programa, Frida fortaleció sus habilidades digitales, amplió su alcance y llevó su marca a nuevas audiencias.

Hoy, Il Forno di Frida es un ejemplo de cómo la pasión, cuando se une a la innovación y al apoyo adecuado, puede transformar vidas. Con Mastercard y Jump All In, Frida continúa horneando oportunidades, inspirando a otros emprendedores a crecer en el poder de su pasión.

