El sabor del éxito: cómo Il Forno di Frida convirtió una pasión en oportunidad

Inspirada por su amor por la cocina italiana, Frida transformó su pasión en un proyecto que hoy endulza y nutre a toda una comunidad. Con el apoyo de Mastercard y Jump All In, su emprendimiento Il Forno di Frida pasó, con perseverancia, de ser un sueño personal a una historia de éxito local.
Lo que comenzó como una búsqueda de compartir sabores auténticos se convirtió en un negocio sólido que combina tradición, creatividad y tecnología. A través de las capacitaciones, mentorías y el acompañamiento del programa, Frida fortaleció sus habilidades digitales, amplió su alcance y llevó su marca a nuevas audiencias.
Hoy, Il Forno di Frida es un ejemplo de cómo la pasión, cuando se une a la innovación y al apoyo adecuado, puede transformar vidas. Con Mastercard y Jump All In, Frida continúa horneando oportunidades, inspirando a otros emprendedores a crecer en el poder de su pasión.
