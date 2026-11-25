Los puertorriqueños buscan soluciones que les permitan pagar con confianza, ahorrar tiempo y utilizar el método de su preferencia en sus actividades cotidianas.

La experiencia de pago se ha convertido en una parte esencial de la relación entre consumidores y comercios. Más allá de completar una transacción, los puertorriqueños buscan soluciones que les permitan pagar con confianza, ahorrar tiempo y utilizar el método de su preferencia en sus actividades cotidianas.

Estas expectativas se reflejan en el estudio de Mastercard sobre el Estado de la Digitalización y la Inclusión Financiera en Puerto Rico: según el cual 96 % de los encuestados consideran prioritarias la confianza y la seguridad, mientras que el 93 % destaca la importancia de comprender cómo funciona un método de pago.

Estos resultados evidencian que la adopción tecnológica requiere algo más que disponibilidad. La información clara, la facilidad de uso y la protección de los datos son factores que contribuyen a que las personas incorporen nuevas soluciones financieras con mayor confianza.

La sencillez también ocupa un lugar relevante. Entre quienes utilizan pagos digitales, el 64 % identifica el ahorro de tiempo como uno de sus principales beneficios; el 56 % destaca la eficiencia y el 44 %, la conveniencia, de acuerdo con dicho estudio.

Sin embargo, la experiencia de pago también depende de la posibilidad de elegir. El estudio de Mastercard revela que el 86 % de los encuestados quisiera disponer de más opciones de pago y el 88 % desea que más establecimientos o personas acepten pagos digitales. De hecho, el 58 % afirma que utiliza efectivo al menos una vez al mes, aunque preferiría pagar digitalmente..

Esta diferencia entre lo que prefieren los consumidores y las opciones disponibles plantea una oportunidad para ampliar la aceptación , especialmente entre los pequeños negocios. Un análisis de Mastercard y Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) señala que apenas el 15 % de los pequeños comercios en Puerto Rico dispone de una solución de punto de venta para aceptar pagos digitales.

“Estamos trabajando con los comercios para ampliar la aceptación digital, apoyando a las instituciones financieras a medida que amplían sus soluciones de pago y colaborando entre distintos sectores para contribuir a que los pagos digitales sean una opción confiable y sencilla para las transacciones cotidianas”, afirmó Pablo Cuarón, gerente de país de Mastercard para Puerto Rico.

Responder a estas expectativas requiere combinar innovación, seguridad y una aceptación más amplia. Para Mastercard, el objetivo es contribuir a un ecosistema en el que más consumidores puedan elegir cómo pagar, con soluciones accesibles y confiables que acompañen la evolución del comercio puertorriqueño para responder a las necesidades y preferencias de los consumidores.