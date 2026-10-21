¿Sabes identificar un mensaje fraudulento? Estas recomendaciones pueden ayudarte

Comunícate con tu banco emisor a través de sus canales oficiales y explica lo ocurrido para que pueda orientarte sobre cómo proteger tu cuenta.

Un mensaje sobre un premio que ganaste, una compra que no reconoces o un problema con una entrega puede parecer una notificación habitual. Sin embargo, antes de responder o hacer clic en un enlace recibido por mensaje de texto, conviene detenerse y verificar quién lo envió.

Hay estafadores que suelen utilizar nombres y logotipos de empresas conocidas para dar credibilidad a sus mensajes. También pueden exigir una respuesta inmediata para presionar al destinatario y evitar que este compruebe si la solicitud es auténtica.

Esta técnica de fraude se conoce como phishing y busca obtener información sensible, como contraseñas, datos de tarjetas o códigos de verificación, mediante la suplantación de identidad de empresas o personas de confianza. Cuando se realiza mediante mensajes de texto, recibe el nombre de smishing.

¿Qué señales deben despertar sospechas?

Un mensaje que exige actuar de inmediato para evitar el bloqueo de una cuenta, anuncia un premio que no esperabas o pide contraseñas, datos de tarjetas o códigos de verificación merece especial atención. También conviene desconfiar si el remitente o la dirección del enlace no coincide con los canales oficiales de la empresa. Los errores de redacción pueden ser otra señal, aunque un mensaje bien escrito y con un logotipo conocido también puede ser fraudulento.

Estas señales no prueban por sí solas que exista un fraude, pero son motivo suficiente para detenerse y verificar la comunicación a través de un canal oficial. Mastercard comparte cinco hábitos para proteger la información personal y financiera.

1. Haz una pausa antes de actuar ante un mensaje inesperado. Ten precaución con las solicitudes urgentes de información o las ofertas que exigen una respuesta inmediata. El nombre de una empresa conocida no garantiza que el mensaje sea auténtico. No abras enlaces ni respondas a mensajes sospechosos.

2. Verifica a través de un canal que ya conoces y en el que confías. Si un mensaje se refiere a tu tarjeta, tu cuenta o tu programa de recompensas, comunícate con el banco que la emitió. Abre directamente la aplicación oficial del banco o llama al número que aparece en el reverso de tu tarjeta. Evita utilizar los enlaces o los números de teléfono incluidos en el mensaje sospechoso.

3. Mantén privada tu información sensible. No compartas datos de tu tarjeta, contraseñas, números de identificación personal (PIN) ni códigos de verificación en respuesta a mensajes inesperados. Si recibes una comunicación que solicita información personal o financiera en nombre de Mastercard, no respondas ni utilices los enlaces incluidos. Comunícate directamente con el banco que emitió tu tarjeta a través de sus canales oficiales para verificar la solicitud.

4. Refuerza la seguridad de tus dispositivos y cuentas. Mantén actualizados el sistema operativo de tu teléfono y sus aplicaciones. Activa la autenticación multifactor cuando esté disponible. Esta añade un paso de verificación al inicio de sesión, lo que dificulta que alguien acceda a tu cuenta con una contraseña robada.

5. Actúa rápidamente si compartiste información. Comunícate con tu banco emisor a través de sus canales oficiales y explica lo ocurrido para que pueda orientarte sobre cómo proteger tu cuenta. Si ingresaste una contraseña en un sitio web falso, cámbiala desde la aplicación o desde el sitio web legítimo. Revisa tus transacciones y reporta al banco cualquier cargo que no reconozcas.

Estos hábitos también resultan útiles con la llegada de la temporada de compras de fin de año, cuando los consumidores reciben promociones y notificaciones de entrega. Dedicar un momento a verificar un mensaje ayuda a proteger la información personal y a realizar pagos digitales con mayor confianza.

Si tienes dudas sobre un mensaje, no respondas. Comunícate directamente con tu banco emisor.

Para obtener más recomendaciones, consulta la guía de Mastercard en español para reconocer estafas.