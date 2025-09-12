Llega programa de lealtad MiMcDonald’s a innovar en Puerto Rico

El programa de lealtad MiMcDonald’s fue diseñado para ofrecer una experiencia innovadora y personalizada, permitiéndoles a los clientes acumular puntos por cada dólar de compra, los cuales podrán redimir por sus productos favoritos.

Arcos Dorados, empresa que opera los restaurantes McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe, anunció el lanzamiento de su programa de lealtad MiMcDonald’s en el mercado de Puerto Rico. MiMcDonald’s, diseñado para ofrecer una experiencia innovadora y personalizada, permitirá a los clientes acumular puntos por cada dólar de compra, los cuales podrán redimir por sus productos favoritos.

“El lanzamiento de MiMcDonald’s representa un paso significativo en nuestro esfuerzo por proporcionar un servicio de excelencia y recompensar la lealtad de nuestros clientes. Con este programa, buscamos transformar la experiencia de compra en McDonald’s, ofreciendo un valor añadido a cada visita. Nos enorgullece liderar el sector de servicio rápido con tecnologías que refuerzan nuestra promesa de innovación, accesibilidad y rapidez”, comentó Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados para Puerto Rico.

Desde 2019, McDonald’s ha estado a la vanguardia tecnológica con el lanzamiento de su aplicación móvil McDonald’s Ofertas y Delivery, que ofrece cupones y promociones exclusivas. Ahora, en 2025, la marca da un paso adelante con la integración de MiMcDonald’s para beneficiar aún más a los usuarios de la aplicación.

Para ser parte de este programa, los clientes deben descargar o actualizar la app McDonald’s Ofertas y Delivery, tener sus datos actualizados y completar gratis el proceso de registro en el programa de recompensas MiMcDonald’s (MiM), dentro de la misma aplicación.

¿Cómo disfrutar de los beneficios de MiMcDonald’s?

Para disfrutar de esta innovación, las personas deben:

En caso de no contar con la app McDonald’s Ofertas y Delivery, el primer paso es descargarla en App Store o Play Store y crear su perfil. Los usuarios activos y los nuevos que crearon su perfil deben continuar al siguiente paso, que es registrarse en el programa de recompensas en la pantalla principal de la app. El cliente acumulará puntos con cada orden que realice a través de la app o al identificarse en el restaurante con su número de teléfono registrado o utilizando el código QR que encontrará en la pestaña “Mi Cuenta”.

Por cada dólar de compra a través de la app, y siempre que el cliente se identifique, independientemente de si es en el mostrador del restaurante, kioscos digitales y AutoMac, el consumidor recibirá 100 puntos, que podrá ir acumulando hasta poder redimir por productos del menú de recompensas.

“Como parte de nuestros planes a futuro, continuaremos escuchando a los clientes e incorporando nuevas tecnologías, para brindarles un servicio cada vez más innovador, práctico y conveniente, que se adapte 100 % a lo que las personas necesitan”, concluyó Lamazou.

Para más información sobre MiMcDonald’s, puedes seguir las redes sociales @mcdonaldspr o descargar la aplicación McDonald’s Ofertas y Delivery.