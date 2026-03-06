backregresar a

Multinational Insurance consolida su liderazgo ante reaseguradores internacionales

La primera edición de su Roadshow de Reaseguradores 2026 destacó la excelencia técnica, la innovación y las alianzas estratégicas globales

Multinational Insurance Company llevó a cabo por primera vez en sus oficinas centrales en Puerto Rico el Roadshow de Reaseguradores 2026, un evento clave dentro de su proceso anual de renovación estratégica del programa de reaseguro. La actividad reafirmó el compromiso con la excelencia técnica, la innovación y el fortalecimiento de alianzas internacionales.

El encuentro reunió a reaseguradores de primer nivel internacional y permitió llevar a cabo un análisis integral del portafolio de la compañía, sus estructuras existentes y los mecanismos de protección ante riesgos catastróficos. La participación de Aon Reinsurance Solutions fue fundamental como asesor estratégico y ofreciendo coordinación técnica, perspectiva del mercado y alineación entre las partes involucradas.

Durante el roadshow, la compañía reforzó tres pilares esenciales: innovación técnica, alineación con socios estratégicos y gestión del riesgo activa y transparente. Más que un evento institucional, la iniciativa se consolidó como una plataforma de colaboración, fortaleciendo la propuesta de valor de la compañía en el mercado puertorriqueño, basada en rigor técnico y las relaciones de largo plazo.

La empresa aprovechó la ocasión para reconocer la contribución de reaseguradores internacionales como Chaucer, Navigators, Partner Re, Solis Re, Specialty MGA, Allied World y Helvetia.

