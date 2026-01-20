One Alliance estrena sede corporativa y fortalece su operación desde Puerto Rico

One Alliance anunció la apertura de One Alliance Plaza, su nueva sede en Metro Office Park.

One Alliance anunció la apertura de One Alliance Plaza, su nueva sede en Metro Office Park, un movimiento que refuerza su crecimiento en la isla y apoya la operación del grupo en mercados como Estados Unidos y la República Dominicana.

Rafael E. Cedeño Camacho, presidente de la Junta Directiva del Grupo One Alliance, subrayó que Puerto Rico es el eje en torno al cual se organiza esta nueva etapa.

“One Alliance Plaza es un paso importante para reafirmar el compromiso y la confianza con Puerto Rico y consolidar nuestra presencia e integración. One Alliance Plaza nos acerca a la fuerza productora, a las agencias generales, a los agentes y a los corredores. Es una inversión que mejora la experiencia de quienes hacen negocios con nosotros y fortalece el entorno de trabajo de nuestros equipos”, afirmó.

La nueva oficina fue diseñada para concentrar equipos y elevar la capacidad de servicio a sus asegurados. El espacio incluye áreas de trabajo colaborativo, salas de reuniones, oficinas para equipos estratégicos y zonas de atención presencial, además de infraestructura tecnológica orientada a la eficiencia operacional.

La sede integra la operación local y forma parte de la estructura corporativa del grupo, incluyendo unidades vinculadas a la aseguradora: One Alliance Seguros, Singular Agencia General y Axeso, la empresa de financiamiento de primas. También incorpora espacios para el desarrollo del negocio, como un laboratorio de productos, un centro de entrenamiento para agentes y un centro de peritaje, entre otras áreas especializadas en el manejo de reclamaciones.

“Esta apertura refleja el compromiso de One Alliance: una organización que ha crecido enfocada, con disciplina y compromiso, al servicio. One Alliance Plaza nos posiciona para seguir fortaleciendo operaciones, desarrollar talento e impulsar iniciativas que apoyen a nuestras Agencias Generales, Agentes y Corredores”, expresó Ricardo Benítez, presidente de One Alliance. Además, anunció que el complejo incluye un espacio dedicado a los Senadores de San Juan, como parte del auspicio principal de One Alliance y de su estrategia de vínculo con la comunidad, en cumplimiento de su misión social y del deporte.

One Alliance ya opera en sus nuevas oficinas en One Alliance Plaza y atiende a todos sus asociados y reclamantes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Acerca de One Alliance Insurance Corporation

One Alliance Insurance Corporation es una compañía de seguros con sede en Puerto Rico, dedicada a ofrecer productos de seguros de propiedad, contingencia, auto y fianzas, y a brindar un servicio de excelencia a productores, agentes generales, asegurados y reclamantes.