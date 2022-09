Pauwii se une a Buyé en su nueva colección de trajes de baños

La línea Buyé tiene un concepto de productos playeros amplio, tales como gorras, toallas y rashguards.

Vivir en Puerto Rico significa sol, playa y arena todo el año, por lo que debes siempre estar preparado con diversidad de diseños en trajes de baño para toda ocasión. A su vez, es importante que, con cada una de estas piezas, marques tu estilo y elegancia dentro y fuera del agua.

La línea de bañadores femeninos Pauwii recientemente lanzó su colección Seamless, sin costuras, ahora siendo parte de la nueva marca mayagüezana Buyé, que salió al mercado en junio. Esta última se especializa en la ropa de playa para distintas disciplinas deportivas, que van desde el surfing, el paddleboard, el tenis playero y la pesca, entre otras, así como en trajes de baños para caballeros. Con la adquisición de Pauwii, Buyé se presenta como la opción ideal para toda aquella persona que busca comodidad, seguridad y estilo.

“La línea Buyé tiene un concepto de productos playeros amplio, tales como gorras, toallas y rashguards. Ahora, con Pauwii, abrimos a que la marca sea más de ‘playa’. Nos dimos cuenta que a la gente le gustaba mucho combinar ropa nuestra con trajes de baño de mujer, por lo que quisimos adelantar el desarrollo de estos en Buyé. Al darse la oportunidad de adquirir Pauwii, esta se añade al catálogo de marcas que presenta Buyé”, comentó Carlos Crespo Müller, CEO de Empresas Crespo Müller.

Con Pauwii By Buyé, puedes combinar piezas y los colores como prefieras.

Pauwii busca crecer en otros mercados

“En Francia, se vende mucho el traje de baño con patrones. En Puerto Rico, en el tiempo que llevo analizando la marca, a las personas les gusta mucho el traje de baño sólido. Como Pauwii es una marca de piezas individuales, permite la combinación a su gusto de las piezas. La nueva línea Seamless, sin costura, es reversible, por lo que compras una pieza sólida que puede usarse por ambos lados”, añadió Crespo, quien busca ampliar su concepto a personas de talla grande, tanto para hombres como para mujeres, así como lanzar nuevas colecciones trimestralmente. Con Pauwii By Buyé, puedes combinar piezas y los colores como prefieras.

Como parte de las iniciativas de Pauwii By Buyé, se lanzó un programa de afiliación a la marca. Este consiste en habilitar un sistema por el cual modelos e influencers puedan desarrollar su propia tienda virtual de trajes de baño Pauwii By Buyé, que les permitirá ganar comisión de las ventas que logren hacer, al promocionar las piezas en sus propias redes. “Es un sistema bien novedoso. Es una manera de vender de una forma privada para la modelo, mientras esta promueve las piezas en sus redes. De las ventas que genere, se le otorga su porcentaje”, explicó Crespo, cuya compañía es la matriz de Buyé, Pauwii By Buyé y AC Sports.

Esta última marca, AC Sports, es una fábrica de ropa deportiva que ha hecho los uniformes de algunos equipos del Baloncesto Superior Nacional y que estará a cargo de la fabricación de los que usarán los atletas de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Mayagüez para las próximas Justas de la Liga Interuniversitaria de Puerto Rico. Por su parte, Pauwii By Buyé proveerá los uniformes de los equipos femeninos de natación y voleibol playero, mientras que Buyé hará lo propio con los masculinos de dichas disciplinas.

Buyé On The Road

Por su parte, puedes adquirir los trajes de baño y piezas Buyé por medio de su tienda online o en las distintas actividades que participan con su tienda rodante. Esta se instala en distintos eventos playeros bajo el programa Buyé On The Road. Esto le ha brindado mayor visibilidad a la marca y a la calidad de sus productos de una forma más directa.

Para estos y otros eventos, promociones e información adicional, visite Pauwii By Buyé en sus redes sociales. En Instagram, puedes conseguirlos como buyé.shop y, en Facebook, bajo Buyé Clothing. Busca los diseños más increíbles en buye.shop y adquiere tus favoritos, recibirás tu mercancía en menos de cinco días.