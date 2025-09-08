PepsiCo invierte en futuro sostenible para Puerto Rico

Rodrigo Bertoncini, gerente general de PepsiCo Alimentos Puerto Rico, hizo el anuncio de la adición de cinco camiones eléctricos de la marca Ford a su flota vehicular en Puerto Rico.

Como parte de su compromiso de desarrollo sostenible a largo plazo, PepsiCo anunció la incorporación de los primeros camiones eléctricos de la marca Ford a su flota vehicular en Puerto Rico. Con esta inversión, que suma más de $500,000, se dejarán de emitir 21 toneladas de dióxido de carbono anualmente, mientras que la empresa continuará llevando sus marcas icónicas, como Lay’s, Doritos y Grandma’s, a todos los rincones de la isla.

Esta acción va en línea con su estrategia de sostenibilidad: PepsiCo Positivo (Pep+). Esta busca crear crecimiento y valor mientras opera dentro de los límites ambientales e inspira un cambio positivo para las personas y el planeta.

La nueva flota eléctrica cuenta con ventajas operativas significativas: cada vehículo tiene una autonomía de hasta 166 millas, requiriendo recarga aproximadamente cada cuatro días.

La inversión de $500,000 está alineada con la estrategia de sostenibilidad a largo plazo: PepsiCo Positivo (Pep+).

“Como empresa agroindustrial, nos emociona dar un primer paso tan importante hacia la movilidad eléctrica en nuestra flota. Al ver cada camión eléctrico que sale a ruta, nos emociona saber que las marcas favoritas de los puertorriqueños van con más sabor y menos emisiones”, agregó Rodrigo Bertoncini, gerente general de PepsiCo Alimentos Puerto Rico.

Esta transformación de la flota es parte fundamental de la agenda de PepsiCo Positivo que, al impulsar el pilar de Cadena de Valor Positiva, posiciona a la empresa en la vanguardia de la sostenibilidad empresarial en la isla.

A la izquierda, Bertoncini posa junto con un grupo de empleados frente a los camiones eléctricos.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto regional más amplio en Centroamérica y el Caribe (CARICAM) que contempla la adquisición de 109 vehículos eléctricos con una inversión de más de $9 millones.

Para obtener más información sobre esta y otras iniciativas, visita www.pepsico.com y sigue a @PepsiCoCaricam en Instagram y Facebook.