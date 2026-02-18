Power Solar reafirma su posición como empresa líder en el mercado de energía solar en Puerto Rico

Con más de 150 brigadas y sobre 400 profesionales de campo, Power Solar ofrece un servicio de alta calidad, rapidez y eficiencia.

La empresa 100% puertorriqueña Power Solar reafirma su compromiso con Puerto Rico como uno de los principales protagonistas en la transformación energética de la isla, destacando su estructura integrada de servicio, ahora con financiamiento directo a sus clientes y consolidándose como la única compañía local en ofrecer un modelo de leasing con garantía a 25 años, además de opciones de préstamos, a través de Power Financial.

Power Solar en números.

Power Solar le permite al cliente gestionar todo el proceso relacionado con la adquisición de su sistema solar en un mismo lugar: desde el financiamiento y la instalación hasta el servicio al cliente y el manejo de garantías. Además, ofrece financiamiento propio, lo que elimina intermediarios, simplifica procesos y fortalece la relación con el consumidor.

Enrique González, presidente y principal oficial ejecutivo de Power Solar.

Con más de 15 localidades estratégicamente ubicadas alrededor de toda la isla –incluyendo Isabela, Moca, Mayagüez, Yauco, Hatillo, Ponce, Bayamón, Guayama, Caguas, Fajardo y San Juan– y brigadas técnicas disponibles 24/SIEMPRE, Power Solar garantiza cercanía y capacidad de respuesta continua a sus clientes en todo Puerto Rico.

“Nuestro compromiso con Puerto Rico va más allá de instalar sistemas solares. Somos una empresa creada y operada por puertorriqueños, con una estructura integrada que nos permite ofrecer al cliente financiamiento directo, servicio centralizado y garantías administradas localmente, todo en un solo lugar”, expresó Enrique González, presidente y principal oficial ejecutivo de Power Solar, quien agregó que esto se traduce en “mayor agilidad, mayor respaldo y mayor conveniencia para nuestros clientes”.

La instalación de Power Solar en Monacillos cuenta con más de 150,000 pies cuadrados de almacén e inventario.

Como parte de su operación continua, Power Solar reafirma su rol como promotor del desarrollo económico local. Cada sistema solar y batería instalada representa inversión que permanece en la isla, impulsando suplidores locales, contratistas, profesionales técnicos y la circulación de capital dentro de Puerto Rico.

Con una inversión de más de $250 millones desde su creación en el 2019, la empresa se ha posicionado como un actor clave en la transformación energética de Puerto Rico, apoyando tanto a hogares como a negocios y fortaleciendo la resiliencia energética de las comunidades.

Asimismo, Power Solar tiene un impacto directo en la creación de empleos y oportunidades para jóvenes. Actualmente, la empresa genera más de 2,000 empleos locales directos e indirectos, mientras desarrolla talento técnico y profesional que lidera el futuro energético de Puerto Rico. A través de programas de capacitación y crecimiento interno, la empresa fomenta el emprendimiento, el desarrollo profesional y la retención de talento local en una industria que genera alrededor de 10,000 empleos directos.

“Queremos que la energía solar sea fácil de entender, fácil de manejar y fácil de confiar. Nuestro enfoque es seguir impulsando la estabilidad energética a través de servicios más centralizados, más oportunidades para nuestros jóvenes trabajadores y más desarrollo e inversión local para Puerto Rico”, concluyó González.