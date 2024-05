El empresario Carlos Fuente visita el proyecto St. Regis Cap Cana Resort

El empresario agregó que el nuevo rum and cigar lounge ‘The Amber Room by Arturo Fuente’ será un lugar especial por su ubicación.

Carlos Fuente, Chairman de la empresa de tabacos Arturo Fuente, visitó recientemente The St. Regis Cap Cana Resort y The Residences at the St. Regis Cap Cana Resort, el complejo cinco estrellas que se encuentra en la Ciudad Destino Cap Cana y que abrirá sus puertas a finales de 2024.

Durante su recorrido en el proyecto turístico inmobiliario, ubicado al este de la República Dominicana, Fuente, una de las figuras más reconocidas en el mundo del tabaco, expresó su admiración por la moderna arquitectura que integra el entorno natural de Cap Cana.

La elegancia y el legado tabacalero de Arturo Fuente llegará al St. Regis Cap Cana Hotel and Residences en República Dominicana con la apertura de ‘The Amber Room by Arturo Fuente’.

“Ningún lugar que he visitado en mi larga vida en todo el mundo, he visto algo tan hermoso: la decoración, la calidez, los sentimientos, la experiencia de todos los que estarán al servicio de quienes vienen, para ofrecerle a todos los visitantes algo que se llevarán para toda la vida. Es un lugar muy especial. Nunca he sido testigo de un lugar así, en ningún lugar del mundo”, manifestó Fuente, quien fue recibido por el ingeniero Dino Campagna, presidente de The St. Regis Cap Cana.

Mientras, el ingeniero Campagna agradeció la visita de Fuente y reiteró el lujo y las amenidades que distinguen a The St. Regis Cap Cana Resort. “Es un lugar único en el mundo por su ubicación, un proyecto que tiene el privilegio de estar enclavado entre los hoyos 1, 2 y 18 del galardonado campo de golf Punta Espada, con playa completamente privada en un ambiente de lujo conjugada con la hospitalidad mundialmente reconocida de la marca St. Regis”, indicó el ingeniero.

Para Campagna, Fuente representa una tradición familiar de más de 100 años, la calidad en la cosecha y la fabricación de uno de los tabacos más reconocidos del mundo. El presidente del proyecto turístico inmobiliario agregó que la visita del empresario a The St. Regis Cap Cana Resort y The Residences at The St. Regis Cap Cana Resort demuestra su respaldo a un proyecto que representa lujo moderno, experiencias inmersivas, servicio personalizado y la sinergia entre la gastronomía y lo sensorial.

“Mis cigarros no tendrán un mejor sabor, en ningún otro lugar del mundo”, enfatizó Fuente tras su recorrido por el proyecto, con la sonrisa y el carisma que le caracteriza, al tiempo que manifestó su entusiasmo por los planes que se avecinan entre estas dos marcas.

Para más información sobre The Residences at The St. Regis Cap Cana Resort, puede acceder a https://srresidencescapcana.com/ o contactar a Aaron Navarro, vicepresidente de Ventas, por medio del siguiente correo electrónico: aaron@srresidencescapcana.com.