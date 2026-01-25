Se consolida una nueva etapa para la visión educativa de TASIS Dorado

El Center for STEM Excellence será un edificio de tres pisos con laboratorios especializados que fortalecerán el rigor académico y el aprendizaje interdisciplinario.

TASIS Dorado marcó un hito en el desarrollo de su visión educativa con la celebración de la ceremonia del First Pouring del Music & Visual Arts Center (MAC), que oficializa el inicio de la Fase II de la campaña institucional Reaching for the Stars: The Campaign for STEAM Excellence. Esta iniciativa, con una meta de $10 millones, ha alcanzado un 70 % de recaudo, lo que refleja el respaldo sostenido de su comunidad.

Durante el evento, la directora escolar, Sara Hernández Marchany, destacó el rol fundamental de las artes como pilar de una educación integral, subrayando su impacto en la formación de estudiantes curiosos, seguros, creativos y culturalmente conscientes, preparados para enfrentar los retos de un mundo en constante transformación.

Con espacios como STEM Lab, Makerspace y Robotics Lab, además de laboratorios de Ciencias, estas instalaciones elevan el programa académico y fomentan colaboraciones con universidades y centros de investigación.

La ampliación de estas instalaciones representa el siguiente paso en la evolución de un programa STEAM reconocido a nivel internacional. En 2025, TASIS Dorado fue distinguido por la Middle States Association (MSA) con el Program of Distinction in STEM, convirtiéndose en la primera y única institución de Puerto Rico en recibir esta distinción y en una de solo diez escuelas a nivel mundial designadas como “STEM Pods”, junto con el RAIL (Responsible Artificial Intelligence in Learning) Endorsement.

Estos reconocimientos se otorgan a instituciones que lideran la implementación ética, segura y transformadora de la inteligencia artificial en la educación. Como una de solo 50 escuelas fundadoras de RAIL a nivel mundial, TASIS Dorado continúa estableciendo un estándar de excelencia académica e innovación.

La campaña impulsa la creación de infraestructura de vanguardia que integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes, fortaleciendo la experiencia educativa desde el nivel elemental hasta la escuela superior. Con la apertura del Center for STEM Excellence y del Music & Visual Arts Center (MAC), prevista para el otoño de 2026, TASIS Dorado consolida un ecosistema académico alineado con estándares internacionales y con modelos educativos de alto impacto.

La ceremonia del First Pouring del Music & Visual Arts Center (MAC) refleja cómo TASIS Dorado sigue ampliando oportunidades educativas y fortaleciendo su liderazgo en educación STEAM.

El Center for STEM Excellence será un edificio de tres pisos diseñado para promover el rigor académico, la investigación y el aprendizaje interdisciplinario. Contará con espacios especializados como el Makerspace, el STEM Lab, el Robotics Lab y el STEM Research Lab, además de laboratorios de Biología, Física y Química. Estas instalaciones permitirán elevar el programa académico existente y fomentar colaboraciones con universidades y centros de investigación dentro y fuera de Puerto Rico, ofreciendo a los estudiantes experiencias preuniversitarias avanzadas.

El MAC reúne, por primera vez, todas las artes visuales bajo un mismo techo, impulsando la colaboración y la excelencia artística.

El Music & Visual Arts Center (MAC) estará dedicado al fortalecimiento de la educación artística. Incluirá salas de ensayo acústicamente optimizadas, estudios de práctica individual, laboratorios de artes visuales y de producción digital, áreas de escultura y diseño 3D, así como galerías flexibles para exhibiciones interdisciplinarias. Por primera vez, todos los programas de artes convivirán bajo un mismo techo, impulsando la colaboración creativa y la excelencia artística a lo largo de todas las etapas educativas.

Durante la ceremonia, el presidente de la Junta de TASIS Dorado y CEO de PRISA Group, Federico Stubbe, Jr., destacó la visión que guía el proyecto.

“El MAC elevará nuestra experiencia artística a un nivel completamente nuevo. Es un espacio concebido para la inspiración, la colaboración y la expresión, que refleja nuestra convicción de que la ciencia y la tecnología son tan esenciales como el arte y la imaginación”, aseveró al mencionar el impacto de la iniciativa.

La campaña también contempla la revitalización del Elementary STEAM Fab Lab, un espacio diseñado para estudiantes de escuela elemental que fomenta la curiosidad, el aprendizaje práctico y la creatividad desde temprana edad. El laboratorio integra el Idea Lab con Lego Wall y mesas de robótica, además del Makerspace, equipado con impresoras 3D, herramientas y un laser cutter, donde los estudiantes exploran y materializan ideas de forma colaborativa.

La directora escolar, Sara Hernández Marchany, resaltó las artes como pilar clave del programa STEAM.

Con este paso, TASIS Dorado reafirma su misión de retar y nutrir a sus estudiantes hacia la excelencia académica y personal. También pretende liderar la innovación educativa y comprometerse con un futuro en el que la creatividad y el pensamiento científico se unen para transformar vidas, fortalecer comunidades y contribuir al progreso de Puerto Rico.