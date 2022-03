9 mitos y realidades de las entrevistas de empleo

Estos consejos te ayudarán a prepararte ante una oportunidad laboral

Repasemos lo que pasó en tu última entrevista. ¿Cuándo fue? ¿Cuántas personas te entrevistaron? ¿Qué te preguntaron? ¿Cómo contestaste? ¿Cómo te sentiste durante y después de la entrevista? ¿Pasaste a la próxima etapa del proceso? ¿Te preparaste?

Tus contestaciones a estas preguntas revelan cuán listo estás, cómo será tu desempeño en tu próxima entrevista y será un componente importante de tu búsqueda de oportunidades de empleo. Tu objetivo principal debe ser: prepararse para contestar las preguntas que te hagan, hacer preguntas cuando te lo pidan y convencer al entrevistador o a los entrevistadores de que eres el mejor candidato para el puesto y para que la compañía te haga una oferta de empleo.

Aquí te compartimos nueve mitos y realidades de las entrevistas de empleo, así como otras recomendaciones que te ayudarán a prepararte mejor para tu próxima entrevista:

1. Las entrevistas han cambiado mucho

Realidad. Anteriormente, muchas entrevistas se limitaban a que un solo entrevistador repasara contigo la información que tenías en tu resumé. En aquel momento, los entrevistadores le prestaban más atención a las tareas y responsabilidades que tenías o habías tenido. Sin embargo, actualmente, la mayoría de las entrevistas van dirigidas a conocer qué has hecho en términos concretos y cómo lo puedes hacer para la compañía que te está entrevistando.

Por lo tanto, debes estar listo para presentar ejemplos específicos de lo que has hecho y de los resultados que has obtenido anteriormente en tu carrera. Asegúrate de que incluyes en tu contestación qué ocurrió, qué acciones tomaste y qué resultados obtuviste.

No es lo mismo decir “fui parte del equipo de la tienda cuando salió número uno”, que “fui parte del equipo de la tienda cuando salió número uno en la región en servicio al cliente y aporté desde mi rol brindando un servicio de excelencia a todos los visitantes, incluyendo en las horas pico que era cuando más agitados estábamos”.

2. Hoy día todas las entrevistas se hacen usando la tecnología

Mito. Las compañías siempre han usado la tecnología que tenían disponible en las entrevistas. Hoy día, tenemos otros recursos disponibles tales como las entrevistas que se hacen desde tu teléfono o computadora que, en muchos casos, sustituyen esa llamada que el reclutador hacía antes para determinar si cumplías con los requisitos del puesto.

También tenemos disponible la tecnología de las videoconferencias a la que nos acostumbramos durante la pandemia. Sin embargo, a medida que las compañías regresan a trabajar de manera presencial, los candidatos comenzarán a tener entrevistas presenciales.

Por lo tanto, hasta que conozcas más detalles sobre tu entrevista, debes prepararte para ambas modalidades: presencial o usando la tecnología. Es importante que, en el caso de las entrevistas que utilizan tecnología, estés preparado con la información que necesitas para conectarte. Asegúrate de que tienes el enlace, la velocidad de tu internet, tu ‘Plan B’ si no tienes internet y otra alternativa en caso de que no tengas electricidad y estarás usando tu computadora para que no pierdas la oportunidad.

3. La única impresión que importa es la que le das al entrevistador

Mito. Todas las personas con las que tienes algún contacto en el proceso tendrán alguna impresión sobre ti como candidato. Esto incluye desde quien te escribió para confirmar alguna información, quien te llamó para citarte para tu entrevista y, de ser presencial, hasta quien te recibió al llegar a la empresa.

Por lo tanto, es importante que seas genuino con todas las personas que conoces durante el proceso y que te ocupes de que tengan una impresión positiva de ti en todo momento.

4. Debes ocultar información sobre el tiempo que estuviste fuera de la fuerza laboral en la entrevista

Mito. Toda la información que presentas en tu resumé y en la solicitud de empleo es verificable. También es muy probable que la empresa corrobore esa información con tus referencias o con una verificación de antecedentes (background check). Cualquier dato que omitas u ocultes saldrá a relucir de alguna forma y esto puede ser causa para que te retiren una oferta de empleo o te despidan si ocurre después de que te contrataron.

Por lo tanto, asegúrate de que incluyes toda la información que es relevante para el puesto en el resumé y en la solicitud de empleo y que contestas las preguntas que te hagan durante la entrevista sobre ese tema con la información correcta.

5. Si el entrevistador te pide que le hables de ti, cuéntale toda la historia de tu vida desde que estabas en la escuela elemental hasta el presente

Mito. Muchos entrevistadores te piden que les hables de ti para ver cómo te presentas y cómo decides qué información vas a compartir. En ocasiones, tu respuesta les permite ver qué tienen en común contigo y de ahí parten para hacer otras preguntas.

Por lo tanto, debes escoger cuidadosamente lo que vas a decir. Enfócate en cómo eres en tu trabajo, cuáles han sido algunos de tus logros más importantes y por qué escogiste solicitar el puesto para el cual te están entrevistando.

6. Como eres el candidato perfecto para el puesto, si te preguntan sobre una debilidad debes contestar que no tienes ninguna

Mito. Te están entrevistando porque cumples con los requisitos del puesto y tus contestaciones a las preguntas que te hagan te presentarán como el mejor candidato que puedes ser para el puesto. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos debilidades que también se conocen como áreas de oportunidad.

Por esta razón, debes pensar sobre alguna destreza que reconoces es importante y que estás fortaleciendo. Por ejemplo, puedes decir que estás mejorando tus destrezas de hablar en público porque es muy importante para todo profesional y es algo que se te ha hecho difícil en el pasado.

7. Ya no necesitas usar vestimenta de negocios para las entrevistas porque las compañías están aceptando vestimenta más informal

Mito. Si bien los estándares de vestimenta se flexibilizaron durante la pandemia, una entrevista es un proceso formal. Esta es tu oportunidad para demostrar el valor que le das a la compañía y que te das a ti mismo como candidato al presentarte como el profesional que eres con tu vestimenta y con tu comportamiento durante la entrevista.

Por lo tanto, busca información sobre la vestimenta acostumbrada o requerida en la compañía. Escoge piezas de ropa que se ajusten a la oportunidad de empleo y la empresa. Este no es el momento de demostrar tu creatividad a menos que el puesto que estás solicitando sea en una industria en la que se espera que lo hagas. Ten una chaqueta disponible por si los puestos que estás solicitando la requieren.

8. Debes estar disponible para conectarte a una entrevista virtual unos cinco minutos antes de la hora acordada

Realidad. En ocasiones, los entrevistadores entran a la entrevista virtual antes de la hora acordada y, si son varios, conversan informalmente.

Por lo tanto, si estás disponible unos cinco minutos antes de la hora acordada, demostrarás que eres puntual y que respetas el tiempo de los demás lo cual contará a tu favor.

9. Debes ser breve y conciso en tus respuestas

Realidad. Siempre asegúrate de que contestas la pregunta que te hacen. Busca diferentes ejemplos que puedas usar por si varios entrevistadores te hacen la misma pregunta. Si estás contestando preguntas en una entrevista presencial o virtual, quieres asegurarte de mantenerte en el tema de la pregunta.

Por otro lado, si estás contestando preguntas en un sistema automatizado, este puede terminar la grabación de cada pregunta en un tiempo específico. Por lo tanto, es importante que midas el tiempo que te toma contestar las preguntas cuando estés practicando tus contestaciones para que cada una tome tres minutos o menos.

Sabemos que las entrevistas pueden producir cierta ansiedad. Sin embargo, estar preparado es la clave para que te sientas más cómodo. Por eso, compartimos a continuación unas recomendaciones para que la tengas a la mano y te asegures que has hecho todo lo posible para estar listo:

• Busca información reciente sobre la compañía y el puesto en internet y otros medios. Si conoces a alguien que trabaja o trabajó allí, mejor todavía, pues puede hablarte de cómo es o ha sido la cultura de la compañía y cualquier detalle adicional sobre lo que está pasando.

• Pide detalles de cómo será la entrevista más allá del día y la hora y de si será presencial o virtual. Pregunta quién enviará el enlace, entre otros detalles. Debes identificar a la persona o personas que realizarán la entrevista y sus puestos en la empresa y buscar información sobre ellos. Un buen lugar para conseguir esa información son los websites o páginas de redes sociales profesionales para que estés preparado para esas conversaciones informales que ocurren antes y después de la entrevista y que son oportunidades para establecer relaciones.

• Practica cómo contestarías algunas preguntas que podrían hacerte y, sobre todo, aquellas que ya sabes que son más retantes para ti.

• Usa la cámara de tu teléfono o de tu computadora para que grabes cómo contestas algunas preguntas que podrían hacerte en una entrevista y las preguntas al entrevistador.

• Comparte la grabación con alguien de tu confianza que reconozcas que puede ayudarte desde el punto de vista profesional y que no tendría miedo en decirte la verdad para que te dé su opinión de qué hiciste bien y qué puedes mejorar.

• Prepara preguntas sobre la empresa y el puesto antes del día de la entrevista para que las tengas disponibles cuando te las pidan. Generalmente, esto surge al final de la entrevista.

• Confirma cuáles serán los próximos pasos en el proceso de selección y con quién puedes comunicarte si tienes alguna pregunta.

• Espera a que te hablen de salario y beneficios. Tu prioridad es presentar lo que puedes hacer por la empresa.

• Si la entrevista es virtual, asegúrate de que preparas el lugar, conoces la tecnología, te vistes adecuadamente y no tienes interrupciones durante la entrevista.

• Si necesitas que te repitan lo que te dijeron, solicita que lo hagan. Así también ganarás tiempo para pensar mejor tu contestación.

• Si no tienes experiencia en algo, por ejemplo, con un sistema de computadoras, admítelo y establece cómo se parece a algo que sí has hecho. Por ejemplo, puedes mencionar otro sistema de computadoras que usas, para que puedas decir que te será fácil aprender a usar el sistema nuevo.

• Valora y agradece la atención que recibas de todas las personas con las que interactúas en todo el proceso. Estos podrían ser tus compañeros de trabajo próximamente y, además, es muy probable que les pregunten sobre ti.

Las entrevistas, ya sean virtuales o presenciales, siguen siendo una oportunidad para que dos o más personas se conozcan y establezcan una relación. Aprovéchalas para demostrar el candidato que eres y para que cuenten contigo para el puesto que estás solicitando y para otros en el futuro.

