Presentan nuevas soluciones para mantener estabilidad en servicio eléctrico

UP Home Solution presentó su nueva línea de baterías portables y baterías backup

La empresa puertorriqueña UP Home Solution presentó su nueva línea de baterías portables y baterías backup con el objetivo de brindar al público de la isla alternativas para asegurar la estabilidad en el servicio de energía eléctrica en sus hogares.

“Nuestra empresa cuenta con todos los productos para estar preparados siempre y que los puertorriqueños tengan una mejor calidad de vida. Tenemos muchos clientes que su vida depende de mantener sus equipos de cuidado de salud conectados a una fuente de energía estable. Pero no tienen título de propiedad, viven arrendados en casas, apartamentos o, simplemente, creen que no califican a un sistema completo de placas solares con batería. Para ayudar con esta necesidad y que más personas puedan beneficiarse con energía estable en cualquier lugar que necesiten, agregamos a nuestros productos y servicios las baterías portables y baterías backup”, explicó Daniel Fernández, CEO de UP Home Solution.

“En UP Home ofrecemos los servicios de instalación de calentadores solares, placas solares con baterías y cisternas de agua, pero reconocemos que los puertorriqueños necesitan estabilidad en los servicios de energía, más allá del lugar en el que residen y sin requisitos absurdos”, añadió.

Según Fernández, las baterías portables son unidades de energía de respaldo confiable y accesibles, diseñadas con la capacidad de energizar cualquier equipo electrónico como electrodomésticos, dispositivos médicos, dispositivos de comunicación, electrónicos, iluminación y herramientas.

Las baterías backup, por su parte, son un producto para el almacenamiento de energía que funciona con o sin energía solar. Explicó que son ideales para negocios, oficinas, lugar de alquiler, entre otros, debido a que la persona no necesita un título de propiedad para adquirirlas.

“Las baterías portables pueden utilizarse en apartamentos, campings, foodtrucks, y otros lugares en el que se necesite utilizar la energía y no haya conexión. Las baterías backup, por su parte, se pueden utilizar en lugares comerciales y personas que viven en casas alquiladas”, expuso.

“Queremos proporcionar la más amplia variedad de soluciones para que los puertorriqueños cuenten con energía estable y eficiente, y asegurarnos así de poder satisfacer todas sus necesidades en cualquier lugar. Por eso es que UP Home Solution es la única solución para ahorrar dinero y llevarte la energía a todo lugar”, continuó.

Para recibir más información sobre los servicios de UP Home Solution puede acceder a https://ahorrandoconelsol.com o llamar al 787-495-5555.