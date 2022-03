Tecnología ROSA Knee®: con más de 700 cirugías de reemplazo de rodilla

sistema robótico ROSA® en Puerto Rico

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (NYSE y SIX: ZBH), una de las principales empresas en tecnología médica, anunció hoy que desde el pasado año se han realizado más de 700 cirugías de reemplazo de rodilla con el novel sistema robótico ROSA® en Puerto Rico.

La primera intervención quirúrgica con esta nueva tecnología se realizó con éxito el pasado 15 de marzo de 2021. El procedimiento se hizo en conjunto con la distribuidora Home Orthopedics, empresa dedicada al campo de la cirugía robótica de reemplazo de rodilla en Puerto Rico y América Latina.

El sistema robótico ROSA® emplea una tecnología avanzada para asistir a los cirujanos ortopédicos a personalizar los procedimientos quirúrgicos para pacientes que requieren un reemplazo de rodilla.

La cirugía de reemplazo articular (artroplastia) es uno de los procedimientos quirúrgicos electivos que más se realiza en Estados Unidos, en Puerto Rico y otras partes del mundo. Ante los avances tecnológicos en el campo de la ortopedia, más pacientes se han beneficiado con este tipo de intervenciones.

Actualmente, doce ortopedas locales están capacitados para realizar cirugías de reemplazo de rodilla asistidas por la tecnología robótica ROSA®. Asimismo, diferentes centros hospitalarios, entre ellos siete hospitales y un centro de cirugía ambulatoria, cuentan con este sistema en los municipios de San Juan, Mayagüez, Caguas y Aibonito.

“Somos uno de los primeros países en contar con esta tecnología y estamos muy orgullosos de haber asistido indirectamente a más de 700 pacientes con tecnología robótica en tan solo un año. Estamos muy satisfechos con la rápida adopción de esta tecnología, que demuestra que los ortopedas en Puerto Rico están a la vanguardia en la mejora de los servicios de calidad para sus pacientes. Para nosotros es de mucho orgullo, que el implante que se usa en estos procedimientos se manufactura en Ponce”, indicó Jesús Rodríguez del Río, presidente de Home Orthopedics.

Por su parte, Eduardo Uribe, vicepresidente y gerente general en América Latina de Zimmer Biomet, también celebró la cantidad de pacientes que se han beneficiado de esta tecnología. “Para nosotros, Puerto Rico es un líder clave en América Latina, tanto en el uso de la tecnología robótica como en la fabricación de muchos de nuestros productos importantes como el reemplazo articular de rodilla marca Persona®. Próximamente en Puerto Rico estaremos distribuyendo uno de nuestros últimos lanzamientos en el portafolio de Zimmer Biomet: el implante de rodilla inteligente (Persona® IQ). Estamos comprometidos a seguir trayendo la mejor tecnología del sistema ZB Edge® a esta hermosa isla y nuestras mejores soluciones ortopédicas para el cuidado de los pacientes que muy pronto incluirá el uso de tecnología robótica para asistir a los cirujanos en procedimientos de reemplazos de cadera, hombros y otras articulaciones, y así ayudar a mejorar la calidad de los resultados clínicos”, aseguró.