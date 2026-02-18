Hay accidentes automovilísticos que deterioran la salud, interrumpen rutinas y planes y generan incertidumbre en quienes los sufren. Detrás de cada reclamación hay una persona que necesita, más que formularios y resoluciones, una mano amiga.

Esa premisa marca la transformación por la que atraviesa la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), que busca volver a su esencia: ser una corporación de protección social cercana, ágil, sensible y accesible para los ciudadanos.

Así lo afirmó su directora ejecutiva, Wanda Ortega Álamo, quien ha impulsado cambios dirigidos a mejorar la experiencia de las personas lesionadas y a fortalecer la cultura interna de la entidad.

Lesionado Damián Seda Alemán durante la entrega de su prótesis mioeléctrica. ( Suministrada )

“Sé lo que es pasar por un accidente. A veces, [desde las instituciones] se pierde esa empatía. Lo viví de cerca, como empleada de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado”, sostuvo la funcionaria.

Por ello, revisaron las normativas de asuntos médicos para enfocarse en el bienestar del lesionado e incorporaron a un trabajador social en los casos de cuidado prolongado, así como en las clínicas de silla de ruedas y de prótesis, una necesidad urgente identificada por la agencia.

Además, retomaron el ofrecimiento de las prótesis mioeléctricas, una tecnología avanzada que utiliza señales musculares para permitir movimientos más naturales y una mayor autonomía.

Wanda Ortega Álamo ha impulsado cambios para fortalecer la cultura interna de la ACAA y el servicio a las personas lesionadas. ( Suministrada )

“Es impresionante. En primera instancia, no notas que es una prótesis. Se dejaron de entregar por los altos costos, pero si es para el beneficio del lesionado y tenemos los recursos, ¿por qué no darles una mejor calidad de vida?”, planteó.

Volver al origen: protección social

En el ámbito legislativo, la ACAA propondrá enmiendas a la Ley de Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor (Ley 111 de 2020) para atender las realidades actuales del país.

“Cuando se enmendó la ley, no se tomó en consideración la opinión de los empleados de operaciones y de legal, quienes trabajan directamente con nuestros lesionados”, destacó Ortega Álamo.

Los cambios incluirán definiciones “mucho más precisas”, beneficios por pérdida de audición total o parcial, ajustes en las compensaciones por pérdida de ingresos, aumentos para amas de casa y “reglas mucho más claras para el beneficio por muerte”.

En la práctica, estas modificaciones también buscarán que los pagos sean más rápidos y que haya menos litigios.

“Son nuevas medidas de fiscalización y un diseño mucho más equitativo para los beneficiarios”, aseguró. “Queremos retomar lo que somos: protección social”.

Alivio para los más necesitados

Como parte de la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón, la ACAA radicará una medida para la condonación de deudas de personas mayores de 60 años en situación de insolvencia económica.

Actualmente, la entidad registra 6,679 casos de adultos mayores con deudas que superan los $30 millones.

Los casos son desgarradores. Ortega Álamo relató el caso de un matrimonio de Mayagüez que adeuda $75,000. Ambos son sordomudos y sus ingresos dependen únicamente del Seguro Social y del Programa de Asistencia Nutricional. “No tienen cómo pagar esa deuda con nosotros”, apuntó.

Y la situación podría empeorar debido al marcado envejecimiento de la población.

“Los adultos mayores viven con ingresos limitados, altos costos médicos y situaciones económicas precarias. Muchos de ellos han acumulado deudas que, simplemente, no pueden pagar. Es un problema social que requiere atención urgente y una política pública sensible y justa”, exhortó.

Prevenir también es proteger

Para Ortega Álamo, la prevención es tan importante como la reclamación. Tras el aumento de accidentes, especialmente durante los fines de semana, han intensificado sus campañas educativas sobre seguridad vial, orientadas a reducir conductas de riesgo. “Todo accidente es prevenible”, puntualizó.

Próximamente, lanzarán su nueva iniciativa, “Hazle caso a Pablo”, desarrollada junto al doctor Pablo Rodríguez, director médico del Hospital de Trauma, que busca llevar un mensaje directo y sin filtros sobre las consecuencias de la distracción, el uso del celular, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas al conducir.

Y para seguir educando, la corporación estrenará el pódcast “ACAA entre nosotros”, una vía dinámica para orientar desde una perspectiva “humana y profesional”.

Cuidar comienza desde adentro

Toda esta transformación también se ha construido desde adentro. A través de talleres y diálogos, la directora ejecutiva sostiene que ha fortalecido la relación con la unión y con los equipos gerenciales.

Este enfoque permitió la firma del acuerdo sobre el uniforme y las mejoras al plan médico del personal.

A la par, la agencia se prepara para trasladar la oficina de la región de Humacao a una nueva instalación más moderna que beneficiará tanto a los trabajadores como a los ciudadanos del este.

Un compromiso

Ortega Álamo mira al futuro con optimismo y sensibilidad. Vislumbra una corporación digitalizada y capaz de responder de manera humanizada.

“Queremos representar oportunidades para nuestros ciudadanos. El compromiso sigue siendo proteger vidas y garantizar que, en los momentos difíciles, la ACAA esté presente con un servicio ágil, justo y con mucha empatía”, resaltó.