En el marco de la celebración de su cuadragésimo aniversario, Centros de Servicios Integrados de Salud (CISS) abrió una nueva instalación médica en Isabela, ampliando el acceso a los servicios de salud de los residentes de esta ciudad al noroeste de la isla. La moderna instalación, inaugurada el pasado jueves, 30 de julio, y ubicada en La Isabela Shopping Center, integra atención primaria, servicios especializados y de diagnóstico.

La estructura, de unos 14 mil pies cuadrados, representa una inversión aproximada de $10 millones en la construcción, los equipos y el acondicionamiento del local. Además, genera 100 empleos directos al sumar la clínica satélite que ya opera en Isabela.

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En total, el CISS cuenta con 360 empleados, entre ellos 43 médicos y especialistas en medicina primaria, medicina de familia, medicina interna, pediatría, endocrinología, nefrología, ginecología, gastroenterología pediátrica, psiquiatría, psicología y servicios dentales, entre otros. Atiende a más de 20 mil pacientes.

Para la licenciada Damaris Rodríguez Mercado, directora ejecutiva de CISS, “estos 40 años son la evidencia clara de que la organización se mantiene madura, sólida, innovando y reafirmando el compromiso con las comunidades”.

El nuevo edificio de los Centros Integrados de Servicios de Salud en Isabela ampliará el acceso a servicios médicos para los residentes de la región noroeste. ( Suministrada )

Rodríguez Mercado destacó que CISS extendió sus servicios a Quebradillas en 1994, a Isabela en 2025 y a San Sebastián en 2026.

CISS es una organización sin fines de lucro financiada con fondos de la Sección 330 de la Ley de Salud Pública federal y administra los Grupos Médicos Primarios 5013, correspondientes a Lares y San Sebastián, y 5005, que comprenden Quebradillas e Isabela.

Como Centro 330, atiende a toda la población, independientemente de su capacidad de pago, con especial atención a las personas sin seguro médico o con cobertura limitada.

La licenciada Damaris Rodríguez explicó que, en 2026, CISS inauguró en San Sebastián una clínica de servicios especializados para atender la necesidad de médicos especialistas en el oeste. La instalación ofrece servicios de medicina interna, medicina de familia, pediatría, ginecología, gastroenterología pediátrica, endocrinología, psiquiatría y psicología.

“En el caso de las clínicas de Lares y Quebradillas, estas cuentan con equipos de radiología y de laboratorio clínico. En San Sebastián incorporaremos estos servicios como parte de la expansión de la clínica, mientras que en Isabela realizaremos una inversión millonaria para ofrecerlos”, sostuvo Rodríguez Mercado.

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Isabela: Un centro especializado

En la actualidad, CISS opera una clínica satélite en Isabela, que permanece abierta y desde donde se ofrecen servicios de salud conductual, como psicología y psiquiatría, y que sirve de apoyo al centro principal.

“En Isabela se incorporó una tecnología nueva, prácticamente inexistente en el área oeste, que integra inteligencia artificial para apoyar los procesos de trabajo, en particular en el área de radiología”, expresó.

Añadió que el centro de Isabela ofrece estudios que antes no estaban disponibles, entre ellos la mamografía. “Integramos equipos de radiología de vanguardia y tecnología avanzada para atender las necesidades de la población”, recalcó.

Comprometidos con servir a las comunidades

El enfoque comunitario de CISS le permite ampliar sus servicios mediante iniciativas orientadas a facilitar el acceso al cuidado de la salud, en particular para poblaciones vulnerables.

Entre estas figura un acuerdo colaborativo con el municipio de Aguadilla, mediante el cual se apoya el programa municipal Salud a tu Alcance. Asimismo, la organización desarrolló el programa de transporte interno TAXCISS, dirigido a pacientes que no cuentan con medios de transporte para asistir a sus citas.

“De la misma forma, ofrecemos servicios de medicina general en el hogar, toma de muestras de laboratorio y entrega de medicamentos a domicilio. Todo esto se maneja pensando en la conveniencia del paciente y asegurando la continuidad de los servicios”, manifestó.

Otro aspecto que caracteriza a CISS es su estrategia para reducir las barreras económicas de acceso al cuidado médico mediante el programa Descuento Escalonado.

“Nuestro enfoque es completamente preventivo. Es bien importante establecer que nuestro propósito principal es garantizar el acceso a servicios de salud para todas las poblaciones, independientemente de su capacidad de pago”, afirmó.

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La ejecutiva anticipó, además, que la organización proyecta establecer una clínica satélite en el barrio Ángeles de Utuado, en colaboración con el municipio.

“Aspiramos a llevar nuestros servicios a todos los que los necesiten; para ello, solicitamos el traspaso de la escuela Eugenio J. Vivas en el barrio Ángeles. Estamos esperando la transferencia del Gobierno central al municipio para concluir el trámite y comenzar con lo que sería nuestra clínica satélite”, adelantó.

Por otra parte, en Lares, la organización proyecta ampliar los servicios pediátricos y de vacunación, además de establecer una clínica de salud conductual para la cual ya adquirió un local.