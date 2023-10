“Quisiera ser una Coors Light, para estar siempre contigo, y saber lo que sientes, cuando la parranda es contigo”. “¡Bomba!”. Así podría responderte la nueva herramienta BombaGPT si le pides una bomba puertorriqueña bajo, por ejemplo, el tema “parranda”.

En respuesta a uno de los elementos que mejor definen a la época navideña en la isla, Coors Light Puerto Rico creó BombaGPT, una plataforma que te permite generar automáticamente, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), las mejores bombas navideñas personalizadas para compartir en tu próxima parranda con familiares y amigos.

“Siempre están los padres, tíos y abuelos haciendo las bombas más brutales del universo, pero las nuevas generaciones no están tan familiarizadas con la creación de las bombas o no cuentan con la misma creatividad. Y de ahí salió el propósito de la marca con BombaGPT: reconectar generaciones”, mencionó Charlene Sierra, gerente sénior de Mercadeo para Puerto Rico y el Caribe de Coors Light.

Este revolucionario concepto viene trabajándose desde julio por la agencia de publicidad y marketing VMLY&R, en San Juan. Según su director creativo, Arturo Pérez, BombaGPT parte de una latente necesidad puertorriqueña.

“Existen otras plataformas que utilizan la IA para crear contenido, pero no generan bombas puertorriqueñas porque no saben lo que son. Así que decidimos hacer nuestra propia plataforma, que ayuda a esas personas que no saben na’ de bomba a crear las bombas más chill para que sean expertos en estas navidades”, explicó.

“Queremos ser innovadores en nuestra categoría”

Con BombaGPT, Coors Light quiere darle un nuevo giro a la tradicional parranda navideña, demostrando estar presente en la vida de los consumidores, provocando momentos de desconexión y reconexión, resolviendo sus necesidades hoy en día, aseguró Sierra.

“Queremos ser innovadores en nuestra categoría, brindarle una experiencia diferente a los consumidores y regalarles una herramienta que sabemos que van a disfrutar”, indicó Sierra.

Además, la marca de cervezas pretende conectar con las personas emocionalmente, pero de manera divertida. Todo con el fin de regalar momentos más chill durante la época navideña.

“Cuando en el equipo pusimos a prueba la herramienta fue un vacilón, porque nos pusimos a crear bombas con cosas y situaciones que nos habían pasado durante el día”, dijo la gerente sénior para luego añadir que la plataforma está para el disfrute de todos los boricuas, dentro y fuera de la isla.

Pasar unas navidades más chill

Por medio de BombaGPT, Coors Light busca que los puertorriqueños puedan pasar unas navidades más chill. Pero ¿qué significa estar chill para la marca?

“Chill es un mindset o mentalidad. Una de las cosas que queremos como marca es ofrecer espacios en los que las personas puedan desconectarse y reconectarse en diferentes ocasiones, donde se necesitan esos espacios para recargar. Qué más chill que darte una cerveza en la playa o qué más chill que estar parado delante de tu familia o amigos, y no saber hacer bombas, pero tener a la mano BombaGPT para salvar la parranda” mencionó Sierra.

“Cuando decimos que con la herramienta puedes hacer las bombas más chill, nos referimos a hacer que tú seas el alma de la fiesta, que las bombas que vas a crear elevarán el mood o chill de la fiesta a otro nivel”, sostuvo Pérez.

Cómo utilizar BombaGPT

“Para utilizar BombaGPT, debes entrar al sitio web, crear un perfil que incluya tu nombre de usuario, contraseña y edad (debes ser mayor de 18 años). Luego, podrás escribir una frase de hasta 50 caracteres o palabra con la que quieres que el sistema cree la bomba puertorriqueña. La plataforma te dará tres opciones de bomba para que puedas escoger tu preferida”, explicó Alexandra Ferris, directora de Innovación de la mencionada agencia de publicidad.

Podrás acceder a la herramienta desde cualquier dispositivo digital con conexión a internet y el resultado se puede descargar, compartir en Facebook o guardar en la cuenta creada, para que así puedas cantar la mejor bomba sin importar dónde estés.

“La idea es que los usuarios puedan jugar con la plataforma, que te genere varias opciones hasta conseguir la bomba puertorriqueña más chill y perfecta”, destacó Ferris.

La herramienta estará disponible en bombagpt.com desde el 18 de octubre hasta el periodo de las octavitas, a mediados de enero.