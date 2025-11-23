Situadas en el corazón de Bahía Beach, en una reserva natural privada de 483 acres de terreno y con acceso a dos millas de playa frente al Atlántico, en el municipio de Río Grande, más de 30 residencias de ultralujo se integraron recientemente al mercado de propiedades de la isla, producto de una colaboración entre Four Seasons Resort Private Residences Puerto Rico y la compañía de inversión local Paulson Puerto Rico.

A solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y del dinamismo urbano de San Juan, Ocean Drive Beachfront Residences y Atlantic Drive Estates representan un nuevo capítulo en la propuesta residencial de alto nivel, respaldada por la atención al detalle que distingue a las propiedades gestionadas por Four Seasons Private Residences y Paulson Puerto Rico, centrado en su misión de impulsar sectores clave y reinvertir en la isla, fortaleciendo la economía local.

“Hemos sido pioneros en la industria del desarrollo en Puerto Rico y esta colaboración nos permite continuar expandiendo el inventario residencial y hotelero en la isla”, afirmó Rolando Padua, presidente de Paulson Puerto Rico, con motivo de la inauguración del Four Seasons Resort Residences Puerto Rico, el pasado 20 de noviembre.

De acuerdo con Padua, el desarrollo se diseñó tomando como punto de partida la armonía natural de Bahía Beach.

“A través de nuestras inversiones, queremos lograr un crecimiento sostenido en la isla y que dicho crecimiento sea sustentable mediante un desarrollo responsable y en contacto con su entorno”, afirmó. Four Seasons Private Residences Puerto Rico “se une al resto de nuestro portafolio de marcas de prestigio para diversificar el ofrecimiento de propiedades en la isla”, puntualizó Padua.

En armonía con la naturaleza

Con una inversión de $200 millones, la alianza entre Paulson Puerto Rico y Four Seasons Resort Private Residences Puerto Rico presenta Ocean Drive Beachfront Residences: un proyecto de edificios de diez unidades concebido para reflejar la armonía entre el lujo contemporáneo y el entorno costero que lo rodea.

Inspirada en el espectacular paisaje que enmarca cada edificio, la firma 10SB Architects, de Miami, diseñó los amplios espacios que se abren con terrazas hacia el mar, creando santuarios interiores y exteriores que representan una nueva expresión del ultralujo.

Por su parte, el diseño de los espacios de cada una de las residencias, cuyas dimensiones interiores varían entre los 3,380 y los 5,818 pies cuadrados, con modelos de tres y cuatro dormitorios, fue creado por la firma global Hirsch Bedner, de San Francisco, aportando una sofisticación cálida, donde cada elemento integra la armonía de su entorno.

Los interiores de cada residencia de este portafolio inmobiliario revelan estilos modernos y minimalistas diseñados por la firma Hirsch Bedner. ( Suministrada )

Los amplios espacios de las residencias, que incluyen techos de 10 pies, terrazas privadas con barra y cocina al aire libre o piscina privada, cocina europea de alta gama y acceso privado a cada residencia, entre otras amenidades, denotan calidez y elegancia. Además, cada unidad se entregará completamente amueblada y equipada para que sus propietarios puedan instalarse de inmediato y comenzar a disfrutar de su nuevo hogar.

Las unidades del Edificio VI ya están disponibles para la venta, con entregas programadas a partir de enero de 2026. Se proyecta que el desarrollo de los Edificios VII y VIII culmine a finales de 2027.

Atlantic Drive Estates ofrece catorce residencias de lujo de dos niveles frente a la playa, con aproximadamente un acre de terreno cada una. ( Suministrada )

Tu hogar en el paraíso

Ubicadas en un entorno natural privilegiado, Atlantic Drive Estates ofrece catorce residencias de lujo de dos niveles frente a la playa, con aproximadamente un acre de terreno cada una y 12,400 pies cuadrados de área habitable. Meticulosamente diseñadas, estas impresionantes residencias incluyen cinco dormitorios en suite, cocinas interiores y exteriores, oficina, flex room, media room y su propia piscina infinita orientada al mar, entre otras lujosas amenidades.

Cada residencia que compone este portafolio inmobiliario también fue diseñada por la firma 10SB, mientras que sus interiores, con estilo moderno y minimalista, fueron elaborados por Hirsch Bedner Associates. Al igual que las residencias de Ocean Drive Beachfront Residences, todas las unidades de Atlantic Drive Estates se entregarán completamente amuebladas, describió Padua, subrayando que cada residencia se desarrolló conforme a los estándares más altos de hotelería, seguridad y conectividad. Esta expansión, según el ejecutivo, se consolidó mediante una inversión de $109 millones.

Amenidades de clase mundial

El campo de golf de 18 hoyos fue diseñado por Robert Trent Jones Jr. ( Suministrada )

Con el prestigio de clase mundial de Four Seasons, ambas propiedades tienen acceso a amenidades excepcionales, que incluyen:

2 millas de playa

Campo de golf de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones Jr.

Beach Club con dos piscinas frente al mar: una para familias y otra para adultos

Senderos para realizar caminatas y conectar con la naturaleza

Canchas de tenis, pickleball, paddle tennis y beach paddle tennis

Gimnasio completamente equipado con clases y entrenadores personales

Resort Spa

Diez restaurantes y barras que elevan los ingredientes locales

Para conocer más sobre las propiedades de Four Seasons Private Residences Puerto Rico, visite oceandrivepuertorico.com o llame al 787-533-9191.