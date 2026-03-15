Cuando gobiernos, tecnología y propósito coinciden, surgen nuevas formas de servicio público. En Puerto Rico, esta convergencia reunió a líderes de agencias estatales y municipios para compartir experiencias, analizar casos locales y cómo responder a las demandas de un entorno digital exigente en la Conferencia de Clientes Granicus 2026, celebrada en el Hotel Marriott Stellaris & Casino.

Desde la izquierda, Gilberto Fraguada, vicepresidente de ventas de Granicus; Gabriel Hernández Rodríguez, alcalde de Camuy; Juan C. García Padilla, alcalde de Coamo; y Marcos Cruz, alcalde de Vega Baja. ( Suministrada )

Con una presencia en la isla que incluye 68 municipios clientes y más de 20 agencias estatales, Granicus, líder en tecnología y servicios para el sector público, convocó a su comunidad gubernamental a dos días de intercambio, demostraciones prácticas y casos reales sobre cómo la tecnología genera un impacto positivo en la operación gubernamental.

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El evento abrió con un mensaje de Amir Capriles, Chief Revenue Officer de Granicus, quien subrayó que la innovación se ha convertido en una responsabilidad del sector público. A este mensaje le siguió una presentación de Karthik Anbalagan, gerente general de Productos Emergentes, quien mostró cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que las instituciones escuchan, atienden y responden a las necesidades de las comunidades.

Amir Capriles, vicepresidente de Ventas de Granicus. ( Suministrada )

La agenda abordó desafíos concretos de agencias y municipios. Se discutieron el Government Experience Agent (GXA), mejores prácticas de turismo responsable y sostenible, un panel de alcaldes abordó la fiscalización de alquileres a corto plazo y cómo utilizan las herramientas de Granicus para fortalecer la transparencia y los recaudos municipales, y la modernización de permisos, certificaciones y licencias.

Se discutieron además estrategias para fortalecer la participación ciudadana y el análisis de sentimiento mediante herramientas digitales en tiempo real, el desarrollo de portales de servicios digitales, la optimización de procesos adjudicativos y mejores prácticas de ciberseguridad.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de casos de éxito de la transformación digital en Puerto Rico y cómo mejorar la eficiencia, la transparencia y el servicio ciudadano.

Karthink Anbalagan, gerente general de Tecnologías Emergentes de Granicus. ( Suministrada )

La noche inaugural incluyó una ceremonia para reconocer a los municipios y las agencias que lideran la innovación pública, entre ellos Ponce, Cataño, Caguas, Manatí, Fajardo, Dorado, Camuy y Naguabo, así como diversas agencias estatales y varios consorcios de Conexión Laboral como Sureste, Sur Central y Mayagüez – Las Marías.

En el cierre, Granicus presentó nuevas capacidades para fortalecer la gestión pública en Puerto Rico, incluyendo el lanzamiento del módulo Streamline Learning Hub, un portal para apoyar la capacitación continua de funcionarios gubernamentales. También presentó el teaser de Engagement Cloud, que adelanta la nueva generación de experiencias unificadas de comunicación y participación ciudadana, y se compartieron actualizaciones de varias herramientas.