El nuevo centro de Hi Tech Auto Care, en Altamira, recientemente abrió sus puertas para ofrecer un servicio que les “resuelva la vida” a los puertorriqueños de manera sencilla, rápida y en un solo lugar.

Esta sucursal de 20,000 pies cuadrados, construida sobre tres cuerdas de terreno, cuenta con un túnel de lavado de 120 pies de largo, capaz de atender 1,000 vehículos diarios.

10 Fotos Cuenta con un túnel de lavado de 120 pies de largo, cambio de aceite y filtro en diez minutos y una membresía de uso ilimitado por un mes

“Es el car wash más grande de Puerto Rico”, apuntó Enrique Irizarry Armendáriz, presidente de Hi Tech Auto Care. “Aquí nunca vas a hacer fila”. La mecánica es sencilla: el conductor entra al túnel automatizado, en el cual los productos de limpieza de alta calidad y la tecnología de última generación dejan el vehículo impecable en cuestión de minutos.

PUBLICIDAD

“Mientras más largo es el túnel, más y mejores equipos caben y, por lo tanto, mejor lavado queda el automóvil”, explicó el ejecutivo. Ese mayor recorrido permite limpiar con precisión los aros, las gomas y el guardalodo, aplicar más productos y lograr un lavado más profundo. Entre las innovaciones del nuevo túnel se destaca la incorporación de tratamientos cerámicos que ayudan a prolongar el brillo del auto.

Las nuevas instalaciones de Hi Tech Auto Care están convenientemente localizadas en Altamira, Guaynabo. ( BrandStudio )

“La persona que lave su carro aquí y compre ese servicio va a tener su carro brillando más tiempo de lo que normalmente está acostumbrado”, destacó, por su parte, Enrique Irizarry Pérez, director de Mercadeo de Hi Tech Auto Care.

A esto se suma un sistema que combina 16 blasters de alta presión, blowers móviles, cepillos diseñados para proteger la pintura y productos con pH balanceado, idóneos para los vehículos y el ambiente.

Pero la experiencia no se limita al exterior. El nuevo centro, ubicado en la avenida Luis Vigoreaux, en Guaynabo, ofrece dos alternativas para el interior: el servicio completo, en el que el personal se encarga de la limpieza, y una modalidad de autoservicio con 15 estaciones de aspiración.

Un cambio en el mercado

Con las alzas en los costos de vehículos nuevos y una calidad del aire cada vez más deteriorada, que provoca la acumulación dañina de polvo y polen en los autos, esta apertura responde a un cambio claro en el comportamiento del consumidor.

“Hemos visto una tendencia creciente en el mercado. Las personas están más conscientes. Se ha visto una merma en la venta de automóviles nuevos; eso hace que las personas quieran mantener mejor el vehículo que ya tienen, con mantenimiento preventivo que incluya cambios periódicos de aceite y filtro”, afirmó Irizarry Armendáriz.

PUBLICIDAD

Ese hecho se ha reflejado en el aumento de la demanda por el servicio de cambio de aceite y filtro, uno de los beneficios que ofrece la cadena a través de Quick Lube.

Ofrece el servicio de cambio de aceite y filtro, uno de los beneficios que ofrece la cadena a través de Quick Lube. ( BrandStudio )

Sin cita previa, el mantenimiento se realiza en unos 10 minutos gracias a un sistema de fosas que elimina la necesidad de levantar el vehículo.

Este modelo de “resolver más de una necesidad en un mismo sitio” ha sido perfeccionado por la empresa durante casi cuatro décadas. También ofrece otros tipos de mantenimiento, como la rotación de las gomas y el cambio del aceite de transmisión.

“Cada vez hay menos tiempo. Nuestro servicio está dirigido a resolver tu vida y tus necesidades con mayor rapidez. Aquí no tienes que dejar tu carro durante un día entero. Vienes, hacemos el servicio, te fuiste y seguiste con tu día”, resumió Irizarry Pérez.

Lavados ilimitados por un mes

La entrada a este túnel de lavado permite limpiar con precisión los aros, las gomas y el guardalodo. ( BrandStudio )

A toda esa conveniencia se suma el programa de membresías con lavados ilimitados. Con opciones desde $29.95 y una modalidad premium de $49.95 —la más popular—, los clientes pueden lavar su vehículo todos los días durante un mes, en cualquiera de las localidades Hi Tech y Charlie Boy.

El túnel de lavado tiene 120 pies de largo y es capaz de atender 1,000 vehículos diarios. ( BrandStudio )

“Ya tenemos más de 5,000 miembros activos”, resaltó el director de Mercadeo. “Es un producto que les conviene a todos nuestros clientes: en tres o cuatro lavados le sacan provecho a su membresía y pueden mantener su carro limpio todo el mes sin preocuparse por pagar cada vez que van”.

Además, este atractivo podría ser de beneficio para pequeñas empresas que quieran que su flota esté limpia en todo momento.

PUBLICIDAD

El túnel tiene un sistema que combina 16 "blasters" de alta presión, "blowers" móviles, cepillos diseñados para proteger la pintura y productos con pH balanceado. ( BrandStudio )

Una apuesta por el país

AutoCare LLC –empresa que agrupa a Hi-Tech, Charlie Boy y Mr. Quick– implementa una amplia estrategia de expansión.

Actualmente, cuentan con 15 localidades y este año inaugurarán cinco nuevas tiendas de Charlie Boy en Santurce, Bayamón y Caguas. Todas contarán con equipos modernos y los mismos productos de lavado.

Para Irizarry Armendáriz, esta inversión también es una apuesta por el país. “Estamos optimistas, contentos y positivos. Apostamos a nuestra isla. Creemos que es el momento preciso para expandir el negocio a lugares específicos”, sostuvo.

Con la apertura de Hi Tech en Altamira, Auto Care reafirma la fórmula que los ha mantenido como líderes en el mercado: eficiencia, tecnología y conveniencia en una sola parada.

“Sabemos que una vez que lo prueben, no van a volver a ningún otro lugar”, aseguró el presidente.