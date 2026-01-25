Poco a poco, Mauro Aguilera empezó a sentir que sus movimientos se hacían más lentos, que sus músculos se volvían rígidos y que, a veces, caminar le resultaba complicado. De vez en cuando, también aparecían algunos temblores. Algo había cambiado.

En 2016 llegó el diagnóstico: padecía la enfermedad de Parkinson. Este trastorno neurológico, que empeora con el tiempo, provoca la pérdida de células que producen dopamina, un neurotransmisor clave que regula el movimiento.

“Al principio, fue bastante difícil porque uno no lo cree. El párkinson llega sin estar preparado”, relató Mauro, paciente, quien reside en República Dominicana.

Los padecimientos se fueron agravando. Cuando se descontrolaban, llegaban a ser invalidantes. El medicamento mejoraba los síntomas, pero por cortos períodos durante el día. Se le dificultaba caminar y presentaba episodios recurrentes de movimientos involuntarios. Le afectaba en su día a día.

Sin embargo, los avances en la neurocirugía y en los tratamientos de los trastornos del movimiento han abierto nuevas posibilidades para los pacientes.

De eso es testigo Aguilera, quien en octubre pasado se sometió a la cirugía de estimulación cerebral profunda en el Instituto de Neurociencias de Puerto Rico del hospital Manatí Medical Center, único centro que la realiza en el archipiélago.

Un tratamiento eficaz

Esta alternativa terapéutica consiste en la implantación de electrodos en zonas específicas del cerebro relacionadas con el movimiento.

Los electrodos se conectan a un neuroestimulador, similar a un marcapasos, que se coloca cerca de la clavícula y envía impulsos eléctricos a la cabeza.

El objetivo es modular las señales cerebrales alteradas que producen los síntomas motores del párkinson y otros trastornos del movimiento, como el temblor esencial y la distonía, que es la contracción muscular involuntaria y sostenida. Próximamente, también se utilizará en personas con epilepsia.

“Provee un beneficio clínico dramático en los pacientes”, aseguró el neurocirujano David Lozada, pionero en realizar el tratamiento en suelo boricua desde 2015 y quien, desde entonces, es el único en Puerto Rico y el Caribe que realiza esta cirugía, que ha tenido un impacto positivo en la vida de los pacientes.

Las personas elegibles, en el caso del párkinson, son aquellas que se encuentran en una etapa “bastante avanzada” y que requieren dosis tan altas de medicación que ya han comenzado a experimentar efectos secundarios, explicó el también director de la sección de Trastornos del Movimiento del Instituto de Neurociencias.

Mejoría palpable

Tras la cirugía, la calidad de vida de Aguilera ha mejorado significativamente y los cambios en su diario vivir son tangibles.

“La operación fue exitosa”, resaltó el paciente de 60 años. “Se han mejorado muchos efectos del párkinson como la rigidez, el sueño, los temblores, el caminar y la lentitud… El proceso ha sido bonito, eficaz y de mucha calidad humana”.

Estudios recientes han demostrado que la intervención presenta una baja tasa de complicaciones graves, inferior al 5 %. Además, no aumenta los riesgos de complicaciones en pacientes con diabetes, obesidad o hipertensión.

“Este procedimiento es una parte integral y muy importante del tratamiento de las personas con párkinson y temblores. Sin él, hay un número considerable de pacientes que nunca llegan a tener un buen control de sus síntomas y su calidad de vida es bastante mala”, sostuvo el neurólogo Ángel Viñuela.

Un centro especializado

El Instituto de Neurociencias de Puerto Rico cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar un tratamiento integral.

Primero, el paciente recibe una evaluación completa a cargo de neurólogos especializados en trastornos del movimiento, así como de servicios de neuropsicología y psicología. Además, tras la operación, el centro cuenta con tratamiento postoperatorio que incluye fisiatría, terapia física y terapia del habla.

“Tener un centro como el que tenemos en Manatí Medical Center es clave porque es el único en Puerto Rico”, apuntó el doctor Ángel Viñuela.

Más de 30,000 personas en el país viven con la enfermedad de Parkinson, según estimaciones del Departamento de Salud. Mientras tanto, la cifra podría alcanzar el millón en Estados Unidos.

A nivel mundial, el párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, solo superada por el alzhéimer.

Un testimonio para nuestros vecinos

La experiencia positiva de Aguilera ha despertado el interés de otros pacientes dentro y fuera de Puerto Rico.

“El proceso ha sido tan y tan exitoso que he tenido que darles la referencia de los doctores a médicos en Santo Domingo que me lo han pedido para ver si [sus pacientes] son candidatos para la operación”, mencionó.

El doctor Lozada, por su parte, ve con optimismo que los pacientes de la región puedan beneficiarse de este procedimiento.

“Hay otros países vecinos que también se merecen tener esta cirugía, y aquí en Manatí Medical Center estamos haciendo todo lo posible por llegar a esos lugares, pensando en ellos, pensando en nosotros y pensando en que el propósito de esta cirugía es mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta condición. Lamentablemente, no se cura con la cirugía, pero la calidad de vida mejora dramáticamente”, puntualizó.