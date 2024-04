MCS Classicare es el primer y único plan de salud en Puerto Rico en obtener una calificación de 5 estrellas para 2024. Pero ¿qué significa esto?

MCS, el plan de salud líder en Puerto Rico, según el Reporte de Membresía correspondiente al mes de marzo de 2024 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en el segmento de Medicare Advantage, obtuvo la máxima calificación 5 estrellas de 5 para 2024, que otorga el Gobierno Federal, a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). El proceso de calificación está diseñado para ayudar a los beneficiarios a comparar adecuadamente la calidad y el rendimiento de los planes de salud. Los planes son evaluados en múltiples aspectos del cuidado y servicio, incluyendo cómo manejan las condiciones crónicas, el mantenimiento de la salud del paciente, la experiencia del paciente, el servicio al cliente y los servicios de farmacia.

Significa, además, que los beneficiarios de Medicare pueden afiliarse a los planes Medicare Advantage con calificación 5 estrellas durante el periodo de inscripción, que se ha extendido hasta el 30 de noviembre de 2024. Esto permitirá que beneficiarios de Medicare de otros planes tengan la oportunidad única de cambiarse a un plan 5 estrellas en cualquier momento hasta noviembre 30 de este año. Este cambio solo puede hacerse una vez en el año. En 2024, MCS Classicare es el único plan con una calificación de 5 estrellas en Puerto Rico.

MCS Classicare ha sido destacado por ofrecer un cuidado de salud de calidad, centrado en las necesidades de los afiliados, mediante un enfoque holístico que ofrecemos a través de nuestra red compuesta por más de 13,000 proveedores. Durante este año, sobre 265,000 afiliados han confiado en el cuidado de salud y la calidad de los servicios que ofrecemos.

Para afiliarse a MCS Classicare, pueden llamar al Centro de Servicio al Cliente, al 787-281-2800 (área Metro) o al 1-888-758-1616 (libre de costo). Las personas con impedimentos auditivos pueden llamar al 1-866-627-8182 (TTY). El horario del Centro de Servicio del Cliente es de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., del 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Del 10 de abril al 30 de septiembre, el centro opera de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y sábado, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Si prefieren orientarse en persona, pueden acudir a cualquiera de los Centros de Servicio de MCS a través de la isla, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Están cerrados sábado y domingo.

MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. Cada año, Medicare evalúa los planes basados en un sistema de calificación de 5 estrellas. El Reporte de Membresía correspondiente al mes de marzo de 2024 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en el segmento de Medicare Advantage está disponible en

https://www.cms.gov/data-research/statistics-trends-and-reports/medicare-advantagepart-d-contract-and-enrollment-data/monthly-enrollment-plan.