La vida puede cambiar en un instante y nadie está exento de sufrir un accidente, padecer una enfermedad grave o fallecer. Ante estas situaciones, una póliza de seguro puede brindar mayor tranquilidad al asegurado y a su familia.

Además de ofrecer productos para proteger cada aspecto de la vida, la empresa de seguros Multinational Life Insurance Company ha realizado los cambios necesarios para atender las necesidades e inquietudes de sus clientes ante estos eventos. Esta cualidad le permitió obtener una importante distinción que otorga la agencia de calificación crediticia AM Best, según Carlos Iguina Oharriz, presidente de la corporación.

De acuerdo con AM Best, sus calificaciones se centran en evaluar la solidez financiera y la capacidad que tienen las compañías de seguros para cumplir sus compromisos con los asegurados. En febrero, dicha agencia ascendió la calificación de Multinational Life Insurance de ‘B+++’ (Bueno) a la calificación de ‘A-’ (Excelente). En su comunicación, la agencia AM Best indicó que la corporación de seguros fortaleció su perfil empresarial.

Mientras que el ejecutivo señaló que, en noviembre de 2011, el Grupo Multinacional de Seguros adquirió a la antigua National Insurance Company (NALIC) para luego convertirse en Multinational Life Insurance Company.

“Al momento de adquirir dicha empresa hace 10 años, NALIC tenía la clasificación más baja entre las compañías de seguro doméstica en Puerto Rico”, dijo el ejecutivo, quien añadió que, al momento de la adquisición, NALIC estaba bajo un proceso de supervisión en la Oficina del Comisionado de Seguros.

Agregó que, para alcanzar esta distinción, la empresa realizó un sinnúmero de cambios a nivel organizacional y operacional por los pasados diez años.

“Se han evaluado todas las unidades y aspectos de la compañía. Revisamos los programas de reaseguros y actualmente contamos con el respaldo de los reaseguradores más grandes a nivel mundial”, comentó Iguina Oharriz.

Mencionó que también verificaron sus pólizas de seguro, crearon nuevos productos y contrataron personal adicional para alcanzar sus objetivos organizacionales a corto, mediano y largo plazo.

Iguina Oharriz, además, celebró que la empresa haya podido alcanzar dicha distinción en medio de una recesión económica en el país, huracanes, terremotos y una pandemia.

“Algo que nos enorgullece es que nosotros, aun durante esos eventos catastróficos, hemos estado operativos. Al otro día de comenzar dichos eventos, el pago de reclamaciones y el pago a nuestros agentes independientes y proveedores nunca se interrumpió”, aseguró el ejecutivo, quien indicó que, en medio de la pandemia, han pagado sobre $19 millones a sus asegurados en diferentes tipos de compensación.

En cuanto a cartera de productos, Multinational Life Insurance ofrece distintos seguros de vida e incapacidad. Las pólizas universales, de cáncer y otras enfermedades destacan entre sus servicios más solicitados, de acuerdo con el ejecutivo. Incluso, durante la pandemia del COVID-19, la empresa creó una póliza para cubrir las complicaciones directas provocadas por el virus.

La empresa, a su vez, cuenta con unos 125 empleados entre sus oficinas localizadas en los municipios de San Juan, Arecibo, Ponce y Mayagüez.

Servicio que brinda confianza

Por su parte, Iguina Oharriz comentó que las pólizas de seguro, ante un fallecimiento o enfermedad terminal, pretenden garantizar el futuro de los familiares.

“La importancia de un seguro de vida a nivel universal es que, de surgir el fallecimiento, lo cual obviamente en algún momento va a pasar, uno pueda dejar a los seres queridos en condiciones adecuadas para continuar su vida. Cada persona tiene sus diferentes intereses ya bien sea que se sufraguen las deudas existentes que dejan, otros que se sufrague la educación de sus hijos o seres queridos o de una pareja que se sufrague el mantenimiento futuro de una persona, ya bien sea en su hogar o en algún centro de cuidado para envejecientes”, planteó.

Ante esto, el ejecutivo expuso que los productos que ofrece la compañía buscan brindar mayor seguridad a los asegurados y sus familiares.

“Hemos probado que se puede tener la confianza absoluta de que, en caso de surgir la condición por la cual una persona se aseguró, nuestra empresa responde y lo hace con prontitud. En otras palabras, con la garantía de nuestros productos, y la garantía que hoy brinda la agencia AM Best, de que nuestra fortaleza económica y operacional es de excelencia, debe dar tranquilidad a quienes están asegurados con nosotros”, sentenció Iguina Oharriz.