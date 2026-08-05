Las conversaciones cambian hoy en cuestión de minutos. Una tendencia puede surgir de la noche a la mañana. Una crisis puede estallar mientras una marca duerme. Las audiencias están cada vez más fragmentadas entre plataformas y los clientes requieren resultados medibles.

Sin embargo, buena parte de la industria publicitaria todavía opera con procesos diseñados para otra época: el cliente envía un brief, se discute en equipo, se realizan preguntas y respuestas y luego pasa por distintas áreas antes de generar una propuesta.

“El modelo tradicional de la industria se ha quedado atrás. Las agencias tenemos que evolucionar al ritmo de los consumidores y de los negocios. Al final, todo cliente busca agilidad, eficiencia en costos y en resultados. Nuestro trabajo es resolver problemas y ayudarlo a generar crecimiento”, sostuvo Rubén J. Rodríguez Cid, presidente y Chief Executive Officer de P2P Group.

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Para responder a esas exigencias, P2P Group replanteó su modelo para conectar talento, creatividad, estrategia, medios, experiencias, datos y tecnología bajo una misma visión de trabajo.

Una nueva forma de trabajar

Como parte de esta evolución nació COSMO, un sistema operativo propietario, impulsado por inteligencia artificial y desarrollado con talento puertorriqueño.

COSMO organiza y conecta la información relevante de cada cliente, incluyendo su historia, estrategia, audiencias, resultados de medios y contexto cultural. Esto permite completar en minutos etapas de análisis que antes podían requerir horas o incluso días.

El desarrollo de COSMO ha sido liderado por Jorge Machado, director de estrategia de P2P, junto con un equipo multidisciplinario que ha conectado la visión estratégica de la agencia con las necesidades reales de sus clientes.

“COSMO nace de conectar la estrategia con la mejor información. No busca ofrecernos respuestas automáticas, sino ayudarnos a formular mejores preguntas, identificar oportunidades y convertir los datos en decisiones más relevantes para cada marca”, explicó Machado.

“COSMO es una de las principales pruebas de cómo estamos transformando nuestra forma de trabajar. Nos permite contar con mejor información, mayor consistencia y más tiempo para pensar. La interpretación y la decisión final siguen siendo humanas”, afirmó Rodríguez Cid.

“Cuando las áreas trabajan conectadas, el cliente lo siente. Se toman mejores decisiones, se ejecuta con mayor agilidad y se logra que las ideas lleguen más lejos”, puntualizó Susanne Alonso, Chief Operating Officer.

Esta integración también transforma la manera en que las distintas disciplinas participan en cada proyecto. El modelo conecta las capacidades de P2P Marketing con Influmedia, compañía especializada en estrategia, planificación y compra de medios, performance, influencer marketing y contenido.

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“Los medios no pueden entrar al final del proceso. Tienen que ser parte de la conversación desde el principio, porque ahí es donde conectamos la idea con la audiencia correcta, en el momento indicado y con una medición más clara”, indicó Yorelis Ramos, Media Director de Influmedia.

La inteligencia más poderosa

Bajo el posicionamiento “Powered by People. Driven by Intelligence”, P2P concibe la tecnología como una herramienta para potenciar el talento, no para reemplazarlo.

“La tecnología nos puede ayudar a avanzar más rápido, pero las ideas que conectan de verdad siguen naciendo de la sensibilidad humana. La creatividad tiene que entender la cultura, interpretar el momento y hablarle a la gente de manera auténtica”, afirmó Fernando Rosario, director creativo.

Por eso, la decisión final sigue siendo humana. COSMO brinda mejores herramientas e información para que el equipo pueda analizar, colaborar y desarrollar ideas con mayor profundidad.

“Para nosotros, la cultura y nuestra gente siempre han sido pilares fundamentales. La verdadera transformación ocurre cuando el equipo entiende hacia dónde vamos, reconoce el valor de su rol y cuenta con las herramientas para crecer y continuar siendo relevante”, aseguró María del Pilar “Pily” Cartagena, Chief People Officer.

Beneficio directo para los clientes

COSMO es una inversión propietaria de P2P que no implica costos adicionales para sus clientes. Su incorporación fortalece un modelo integrado orientado a ofrecer respuestas más ágiles, mayor consistencia estratégica, un mejor uso de la inversión y decisiones respaldadas por datos.

“Una buena experiencia va más allá de una activación atractiva. Debe ser útil, relevante y memorable. Detrás de cada experiencia existe un equipo conectado, trabajando con agilidad y utilizando datos para validar su impacto”, enfatizó Gwendalyn Crowder Cabrera, Events & Brand Experience Lead.

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P2P Group también fortalece su alcance como integrante de SAB Marketing Connections, reconocida como Best Network Latin America 2025. Esta alianza combina el conocimiento profundo del mercado puertorriqueño con capacidades y oportunidades regionales.

“Nuestros clientes reciben lo mejor de ambos mundos: la cercanía de un equipo que conoce Puerto Rico y el respaldo de una red regional que abre nuevas oportunidades de crecimiento”, expresó Rodríguez Cid.

Con esta evolución, P2P apuesta por una agencia más integrada, ágil, humana y orientada a resultados.

“COSMO no es el reposicionamiento; es una herramienta que hace posible nuestra nueva visión. La tecnología nos brinda mayor agilidad y consistencia estratégica, pero la inteligencia más poderosa sigue siendo humana”, concluyó Rodríguez Cid.