Con tan solo diez unidades disponibles, el complejo de viviendas Residences at Rio apuesta a un estilo de vida elegante y tranquilo en medio del área metropolitana.

“Este proyecto ha sido un éxito porque no tenemos competencia, somos los únicos que ofrecemos residencias lujosas de un solo nivel en esta área entre Bayamón y Guaynabo. Priorizamos la localización para que todo esté al alcance, simplificando la vida diaria de los residentes”, apunta Lourdes Renta Torres, corredora de bienes raíces y encargada de ventas de Residences at Rio.

Hospitales; tiendas exclusivas; centros comerciales; áreas de entretenimiento, como el campo de golf y el parque lineal de Bayamón; y escuelas de renombre, como Baldwin School, American Military, Colegio Marista y Antilles en el fuerte Buchanan, están a minutos del complejo de viviendas.

PUBLICIDAD

Quienes consideren convertir a Residences at Rio en su próximo hogar, podrán explorar los espacios y la casa modelo —decorada por la reconocida diseñadora de interiores Caro Bennazar— de miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados y domingos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Unas 144 unidades componen la urbanización, que cuenta con sistema de control de acceso que opera las 24 horas, los siete días de la semana. De todas las casas, sobresale el modelo serenity, diseño que visten las diez unidades listas para entrega inmediata.

Estas residencias son de cuatro dormitorios y 3.5 baños, en un área de 2,324 pies cuadrados. Tienen marquesina doble, walk-in closet y baño Jack & Jill con doble lavamanos en el dormitorio principal, área de laundry, alacena tipo pantry, una cocina moderna estilo central y techos de diez pies en la sala, el comedor y la cocina.

La firma Jota Arkitekts, bajo la dirección de José “Pachi” García, ha marcado el diseño arquitectónico de las propiedades, con ventanas Air Master adaptadas al nuevo código de construcción —eliminando la necesidad de tormenteras— y elegantes gabinetes de cocina de Avanti Kitchen, con tope en cuarzo.

“Los modelos serenity también vienen con calentador solar ya instalado y un plano aprobado por el comité arquitectónico para que el residente pueda construir una terraza y piscina”, añade Renta Torres.

Dentro del complejo, yace Club at Rio, un espacio con gimnasio, cancha de beach tennis, piscina estilo resort con cascada, área de juegos para niños y un salón para eventos.

Para más información, llame a la corredora de bienes raíces Lourdes Renta Torres al 787- 407-7275 o visite residencesatriopr.com.