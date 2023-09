Entregan donativo a Fundación Madrinas Casa Cuna de San Juan

Suministrada De izquierda a derecha, Daphne Barbeito, directora de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio de San Juan; Ana María Niggemann, madrina de Casa Cuna de San Juan; Lydia Pérez Ortiz, directora de la Casa Cuna de San Juan; William McGraw, dueño de Tiendas Zafiro; honorable alcalde de San Juan, Ciudad Capital, Miguel A. Romero Lugo; e Irene Muñiz, gerente de mercadeo de The Mall of San Juan.

A través de su programa Community First, The Mall of San Juan se unió a la tienda Zafiro y su programa Zafiro We Care, para hacer entrega de un donativo de cinco mil dólares a la Fundación Madrinas de Casa Cuna de San Juan.

Community First es un programa de The Mall of San Juan, fundado en 2020, para impactar comunidades aledañas con esfuerzos de labor comunitaria y reconocer empleados y tiendas en su labor social. Desde su comienzo, ha impactado positivamente programas que enfatizan el rol de buen vecino y ciudadano corporativo responsable.

Por su parte, la tienda Zafiro y sus propietarios, quienes cuentan con tres localidades en el Municipio de San Juan, crearon el programa Zafiro We Care, dado a su compromiso de ayudar.

The Mall of San Juan y su programa Community First aportaron $3,000 en su nombre, mientras Zafiro y su programa Zafiro We Care aportaron $2,000 para completar el donativo de $5,000 que se otorgará a las Madrinas de Casa Cuna de San Juan.

Se escogió a las Madrinas de Casa Cuna de San Juan por la encomiable labor que realizan de allegar recursos para que Casa Cuna siga sirviendo a los niños y niñas (0 a 5 años) que necesitan servicios y apoyo psicológico, ya sea porque han sido removidos de su hogar por alguna experiencia traumática o que hayan sido recibidos por entrega voluntaria.