El mercado laboral en Puerto Rico da señales de recuperación, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que ubicó en 6.5 % la tasa de desempleo para marzo pasado, la más baja desde que los datos se comenzaron a recopilar hace 75 años, según el secretario de la agencia, Gabriel Maldonado González.

“Nunca se había registrado una tasa así. Tradicionalmente, desde 1947, casi todos los años y meses, salvo contadas excepciones, la tasa de desempleo se situaba en doble dígito”, manifestó el funcionario.

Agregó que la tasa de desempleo -que mide la cantidad de personas que no tienen trabajo pero que están activamente buscando uno- ha mostrado una tendencia a la baja desde el año pasado, pues comenzó en 9 % en enero de 2021 y en diciembre disminuyó a 7.5 %. Este año, arrancó en enero con una tasa de desempleo de 7.1 % y en febrero volvió a bajar hasta quedar en 6.8 %, de acuerdo con el informe ‘Empleo y Desempleo en Puerto Rico’ que corresponde a marzo.

“Es un indicador económico más, junto con otros que producen el gobierno y el sector privado, que muestran que la economía está recuperándose”, aseguró Maldonado. “No ignoramos el contexto histórico actual, impactado por la inflación y las interrupciones en las cadenas de suministros, luego de pasar por huracanes, terremotos y la pandemia de COVID-19. Aun así, estamos viendo una mejoría marcada en términos económicos”.

El funcionario descartó que el descenso en la tasa de desempleo se deba a que la población total de Puerto Rico ha bajado y, por lo tanto, haya menos personas buscando trabajo. Según datos del Negociado del Censo, en 2010 la isla tenía una población de 3,725,789, la que se redujo a 3,285,874 personas en 2020, lo que representa una caída de 466,915 individuos o 12.5 %.

“Lo más impresionante es que en Puerto Rico sabemos que hay una merma en población desde hace más de 10 años y, a pesar de que tenemos menos gente viviendo en la isla, hay más personas en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo, que en los últimos 11 años”, argumentó.

De acuerdo con el informe ‘Empleo y Desempleo’, el estimado de personas empleadas en marzo de 2022, ajustado estacionalmente, fue de 1,137,000 trabajadores, lo que representa un alza de 90,000 individuos -o de 8.6 %- en comparación con el mismo mes del año anterior (1,047,000). “Es el estimado de empleo total más alto desde 2009″, puntualizó el secretario. En marzo de 2009, se reportaron 1,118,000 personas empleadas, según informes de hace más de una década.

El estimado del grupo trabajador, que incluye a las personas empleadas y las que están buscando trabajo, fue de 1,217,000 personas en marzo pasado, lo que representa un incremento de 77,000 individuos -o de 6.7 %- respecto a marzo de 2021, cuando la cifra se situó en 1,140,000.

Mientras, la tasa de participación no ajustada estacionalmente se ubicó en 44.4 % el mes pasado, lo que constituye un alza de 2.5 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2021, cuando estaba en 41.9 %. Esta tasa, que mide el porcentaje de la población civil de 16 años o más que está trabajando o que está en búsqueda activa de un empleo, tampoco se veía desde febrero de 2009, cuando se situó en 44.0 %.

Incremento laboral en el sector privado

Otro informe, el de ‘Empleo Asalariado No Agrícola’, reveló que en marzo de 2022 había 908,200 empleados en la isla, lo que constituye un incremento de 47,200 trabajadores -o de 5.5 %- respecto al mismo mes del año pasado, cuando había 861,000. “Es el número más alto en los últimos siete años”, puntualizó el secretario. De hecho, el empleo asalariado no agrícola en Puerto Rico, ajustado estacionalmente, fue de 907,900 en marzo de 2015.

Maldonado resaltó que todo ese crecimiento se debió al sector privado, pues el gobierno reportó en marzo pasado que tenía 2,300 empleados menos que hace un año. “En otras épocas se decía que era el gobierno el que estaba creando los empleos, pero aquí vemos que es el sector privado”, insistió.

El funcionario explicó que el informe de ‘Empleo y Desempleo en Puerto Rico’ y el de ‘Empleo Asalariado No Agrícola’ se elaboran utilizando metodologías distintas: el primero consiste de encuestas en hogares, mientras que el segundo se basa en datos que envían los patronos. Además, el primero mide todo tipo de empleo formal -incluyendo el trabajo por cuenta propia- y el segundo solo examina empleos asalariados fuera de la agricultura.

“Usamos los dos porque son maneras distintas de medir los datos y, cuando uno compara, se da cuenta de que la tendencia es positiva”, aseguró el secretario del DTRH.

“A pesar de que hay menos población, hay más gente trabajando que hace una década y es increíble. Nos llena de alegría porque, si bien lo que ha pasado Puerto Rico, como la situación económica y fiscal desde 2016, los huracanes de 2017, los sismos de 2020 y la pandemia de COVID-19, ha hecho que se vaya mucha gente de la isla, vemos que los que se quedan están trabajando”.

Aumento de empleos en el sector turístico

De acuerdo con el informe ‘Empleo Asalariado No Agrícola’, los sectores industriales que registraron alzas en marzo pasado, en comparación con el mismo mes del año anterior, fueron: recreación y alojamiento (12,200 empleados más), comercio, transportación y utilidades (11,500 más); servicios profesionales y comerciales (10,500); manufactura (5,400); servicios educativos y de salud (4,900); minería, tala y construcción (2,200); finanzas (1,400); información (700) y otros servicios (700).

En alusión a que el sector que más empleos sumó fue el de recreación y alojamiento, que incluye a hoteles y restaurantes, dijo que “la economía del visitante, que fue de las más afectadas durante la pandemia, ha tenido un incremento a medida que se flexibilizan las medidas (para atajar el COVID-19) y la gente vuelve a viajar”.

Añadió que otros factores, como el crédito por trabajo, beneficio de hasta $6,500 para personas de 19 años o más con ingresos ganados en 2021, y los trabajos de reconstrucción con fondos federales que se continúan realizando luego de los huracanes Irma y María, han servido para sumar a más trabajadores al mercado laboral. El cambio ha sido tal que los indicadores de empleo y desempleo exhiben mejores niveles que los que tenían justo antes del inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Elda Parés Rosado, secretaria auxiliar de Estadísticas y Publicaciones del DTRH, indicó que el empleo asalariado no agrícola, ajustado estacionalmente, fue de 886,100 en marzo de 2020, mientras que en marzo pasado fue de 908,200, lo que constituye un alza de 22,100 empleos (o 2.5 %). “Hay un aumento respecto a cómo estaba antes de que comenzara la pandemia”, dijo la funcionaria.

Por su parte, Maldonado se mostró confiado en que la tendencia al alza de los empleos persista por lo que resta de 2022. “De no haber ninguna variable fuera del control inmediato del gobierno de Puerto Rico y el sector privado, como desastres naturales o un repunte de COVID-19 que requiera medidas más severas, no vemos razón para que esta tendencia no se mantenga por el resto del año”, señaló.